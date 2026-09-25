Víctor Valverde se ha visto relacionado con la polémica por el contenido de su canción “El Mayor de los Ranas” / Especial

El corrido se convirtió en uno de los mayores éxitos de Víctor Valverde; su letra contiene referencias que han sido relacionadas con ‘Los Ranas’, un grupo señalado en reportes periodísticos como parte de la estructura de Los Chapitos

Víctor Valverde se encuentra nuevamente en el centro de la atención después de resultar herido durante un ataque armado ocurrido el 24 de septiembre en un restaurante de Culiacán, Sinaloa.

El cantante es conocido principalmente por “El Mayor de los Ranas”, tema que ha sido relacionado con un grupo identificado en reportes periodísticos como uno de los brazos armados vinculados con Los Chapitos.

“El Mayor de los Ranas” es uno de los temas más conocidos de Víctor Valverde y contiene referencias a un entorno delictivo / Especial

¿Qué relación tiene la canción con ‘Los Ranas’?

“El Mayor de los Ranas” fue lanzada el 13 de septiembre de 2024 y es interpretada por Víctor Valverde junto con JR Torres. De acuerdo con la información publicada por Infobae, el tema contiene referencias a actividades, lenguaje y dinámicas que coinciden con la información difundida sobre el grupo conocido como “Los Ranas”.

Sin embargo, Valverde ha declarado en entrevistas que la canción surgió de manera espontánea y ha evitado confirmar que esté basada en un grupo armado real. Por ello, la relación entre la letra y dicha organización debe entenderse como una asociación señalada por reportes y no como una confirmación del cantante sobre el origen de la canción.

¿Quiénes son ‘Los Ranas’?

Según la información citada por Infobae, los antecedentes de “Los Ranas” se remontan a 2016, después de la tercera captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El grupo habría surgido a partir de una célula encabezada por “El Güero Ranas”, mientras que otra estructura habría sido dirigida por “Pancho Chimal”.

La canción de Víctor Valverde ha sido vinculada en reportes periodísticos con el grupo conocido como “Los Ranas” / YT: Victor Valverde

La publicación también relaciona a ambos personajes con un enfrentamiento ocurrido el 30 de septiembre de 2016 en Badiraguato, cuando un grupo de hombres armados habría emboscado a un convoy militar durante un operativo para rescatar a “El Kevin”. El hecho dejó cinco militares muertos y alrededor de una decena de personas heridas.

Con el paso de los años, los principales líderes mencionados en los reportes murieron. “Pancho Chimal” fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina en 2017, mientras que “El Güero Ranas” murió en febrero de 2018 durante un operativo de la entonces Procuraduría General de la República y la Marina.

¿Qué dice ‘El Mayor de los Ranas’?

Antes de este tema, Valverde había participado en “Los Ranas”, canción estrenada el 22 de diciembre de 2023 y con referencias más directas a personajes y elementos asociados con ese grupo. Posteriormente, “El Mayor de los Ranas” retomó parte de ese lenguaje, aunque sin mencionar tantos nombres propios o lugares específicos.

La letra incluye referencias a enfrentamientos, armas, jerarquías y actividades relacionadas con el entorno delictivo que describe la canción. Entre sus frases aparece “cero tolerancia para el que la ande cagando”, mientras que otras partes hacen alusión a la Santa Muerte, consumo de drogas y presuntas actividades de lavado de dinero. Estas referencias forman parte de la narrativa del corrido y no constituyen, por sí mismas, una prueba de que el intérprete haya participado en las actividades que describe.

¿Qué tan popular es la canción?

A pesar de la polémica alrededor de su temática, “El Mayor de los Ranas” se convirtió en el mayor éxito de Víctor Valverde. De acuerdo con Infobae, el tema supera los 487 millones de reproducciones en Spotify y permaneció 19 semanas consecutivas en los charts de Billboard.

Víctor Valverde ha hablado sobre el origen de “El Mayor de los Ranas” y ha evitado confirmar que esté basada en un grupo armado real / YT: DJ Alex, Victor Valverde, JR Torres

El video oficial también acumula más de 641 millones de reproducciones en YouTube, mientras que una versión en vivo interpretada junto a Fidel, vocalista de Grupo Marca Registrada, suma otras 194 millones de reproducciones en Spotify.