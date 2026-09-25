El actor César Hurtado formó parte de distintas producciones de televisión, cine y teatro a lo largo de su carrera / Especial

El fallecimiento del actor fue confirmado por la agencia Elevate; hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte

El mundo del entretenimiento mexicano recibió una triste noticia luego de que se confirmara la muerte de César Hurtado, actor que desarrolló parte de su carrera en televisión, cine y teatro, con participaciones en producciones de Televisa.

La agencia Elevate dio a conocer el fallecimiento durante la noche del miércoles 23 de septiembre mediante una publicación en redes sociales, donde recordó al intérprete y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y personas cercanas.

César Hurtado participó en telenovelas de Televisa como “Vencer la culpa” y “Pacto de sangre” / Redes Sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de César Hurtado?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál fue la causa del fallecimiento de César Hurtado, ni se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió.

La agencia que confirmó la noticia tampoco mencionó alguna enfermedad, accidente u otra situación relacionada con su muerte, por lo que cualquier versión distinta a la información oficial debe tomarse con cautela.

La agencia Elevate confirmó el fallecimiento de César Hurtado y dedicó un mensaje de despedida al actor / Redes Sociales

La despedida de Elevate

Tras darse a conocer la noticia, Elevate compartió imágenes del actor acompañadas de un mensaje en el que destacó algunas de sus cualidades personales y profesionales.

En la publicación, la agencia recordó su constancia, formalidad, talento, carisma y bondad. El mensaje también incluyó la frase: “Se te va a extrañar, pero no olvidar”.

El actor también tuvo participaciones en proyectos cinematográficos y series a lo largo de su trayectoria / Especial

La noticia provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron su sorpresa y enviaron mensajes de condolencias tras conocer el fallecimiento del actor.

¿En qué telenovelas y producciones participó César Hurtado?

César Hurtado tuvo participación en distintos proyectos de televisión, cine y teatro. Entre las producciones de Televisa en las que trabajó se encuentran “Vencer la culpa” y “Pacto de sangre”.

Su trayectoria también incluyó trabajos cinematográficos como “Sobriedad, me estás matando” y “Venganza póstuma”, además de formar parte del elenco de la serie “Man on Fire”.

De esta manera, la carrera del actor abarcó diferentes áreas de la actuación, tanto en televisión como en cine y teatro.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas del fallecimiento de César Hurtado / Redes Sociales

¿Qué han dicho tras su fallecimiento?

Después de que se difundiera la noticia, algunos usuarios recurrieron a redes sociales para lamentar la partida del actor y compartir mensajes de despedida.