El mundo del entretenimiento mexicano recibió una triste noticia luego de que se confirmara la muerte de César Hurtado, actor que desarrolló parte de su carrera en televisión, cine y teatro, con participaciones en producciones de Televisa.
La agencia Elevate dio a conocer el fallecimiento durante la noche del miércoles 23 de septiembre mediante una publicación en redes sociales, donde recordó al intérprete y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y personas cercanas.
¿Qué se sabe sobre la muerte de César Hurtado?
Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál fue la causa del fallecimiento de César Hurtado, ni se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió.
La agencia que confirmó la noticia tampoco mencionó alguna enfermedad, accidente u otra situación relacionada con su muerte, por lo que cualquier versión distinta a la información oficial debe tomarse con cautela.
La despedida de Elevate
Tras darse a conocer la noticia, Elevate compartió imágenes del actor acompañadas de un mensaje en el que destacó algunas de sus cualidades personales y profesionales.
En la publicación, la agencia recordó su constancia, formalidad, talento, carisma y bondad. El mensaje también incluyó la frase: “Se te va a extrañar, pero no olvidar”.
La noticia provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron su sorpresa y enviaron mensajes de condolencias tras conocer el fallecimiento del actor.
¿En qué telenovelas y producciones participó César Hurtado?
César Hurtado tuvo participación en distintos proyectos de televisión, cine y teatro. Entre las producciones de Televisa en las que trabajó se encuentran “Vencer la culpa” y “Pacto de sangre”.
Su trayectoria también incluyó trabajos cinematográficos como “Sobriedad, me estás matando” y “Venganza póstuma”, además de formar parte del elenco de la serie “Man on Fire”.
De esta manera, la carrera del actor abarcó diferentes áreas de la actuación, tanto en televisión como en cine y teatro.
¿Qué han dicho tras su fallecimiento?
Después de que se difundiera la noticia, algunos usuarios recurrieron a redes sociales para lamentar la partida del actor y compartir mensajes de despedida.
Hasta ahora, la información pública disponible se concentra en la confirmación de su fallecimiento y en el reconocimiento a su trayectoria, mientras que las causas de su muerte permanecen sin esclarecerse públicamente.