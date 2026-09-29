La Plaza de las Tres Culturas fue escenario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968./ RS

La matanza de Tlatelolco ocurrió hace casi seis décadas, pero la exigencia de verdad, justicia y no repetición mantiene vigente una fecha que transformó la memoria social y política del país

Este viernes 2 de octubre de 2026 se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco, uno de los episodios que marcaron la historia contemporánea de México. A casi seis décadas de aquella jornada, la frase “2 de octubre no se olvida” continúa pasando de generación en generación y vuelve a escucharse en calles, escuelas y universidades cada aniversario.

La fuerza que conserva esta fecha no se explica únicamente por lo sucedido durante unas horas en la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento estudiantil de 1968 reunió a jóvenes de distintas instituciones educativas y recibió el respaldo de profesores, trabajadores, intelectuales y otros sectores. Entre sus demandas estaban mayores libertades políticas, la liberación de presos políticos y el fin de mecanismos utilizados para reprimir las protestas.

“2 de octubre no se olvida” se mantiene como una de las consignas más reconocidas de la memoria histórica en México./ RS

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco?

La tarde del 2 de octubre de 1968, miles de personas se encontraban reunidas en un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en medio de una fuerte tensión entre el movimiento estudiantil y el gobierno encabezado entonces por Gustavo Díaz Ordaz.

La concentración terminó con una violenta represión por parte del Estado, además de personas detenidas, heridas y fallecidas. Uno de los aspectos que aún permanece abierto es que no existe una cifra única y definitiva sobre el número de víctimas mortales, pues a lo largo de los años se han presentado distintos registros, testimonios e investigaciones.

Con el paso del tiempo, Tlatelolco dejó de ser recordado únicamente como un episodio estudiantil. El 2 de octubre se convirtió en un símbolo relacionado con los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a manifestarse y la exigencia de justicia, además de convertirse en una referencia para movimientos sociales posteriores.

Una memoria que sigue viva 58 años después

El recuerdo tampoco quedó exclusivamente entre quienes vivieron los acontecimientos. Generaciones que ni siquiera habían nacido en 1968 mantienen presente la fecha a través de marchas, actividades universitarias, libros, películas, fotografías, archivos y testimonios que permiten conocer lo ocurrido desde distintas perspectivas.

La manera en que el Estado mexicano se refiere a los hechos también ha cambiado con el paso de los años. En octubre de 2024, el Gobierno de México reconoció los actos de violencia gubernamental cometidos contra integrantes del movimiento estudiantil como constitutivos de un crimen de lesa humanidad y ofreció una disculpa pública a las víctimas, sus familiares y a la sociedad.

Este viernes 2 de octubre, al cumplirse 58 años de Tlatelolco, México volverá a mirar hacia un episodio que continúa provocando reflexión sobre la actuación de las autoridades frente a la protesta y la importancia de conservar la memoria histórica.