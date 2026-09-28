Revelan quién sería el posible ganador de La Casa de los Famosos México 2026 antes de la Gran Final

Los finalistas enfrentarán la última etapa del reality antes de que se conozca la decisión del público./ LCDLFMX

La recta final del reality ya desató nuevas predicciones sobre quién podría quedarse con el triunfo de la cuarta temporada, después de la salida de Brianda Deyanara

La salida de Brianda Deyanara puso fin a las eliminaciones de La Casa de los Famosos México 2026 y dejó todo listo para la etapa definitiva. A pocos días de conocer al ganador, una nueva predicción coloca a tres participantes como los nombres con mayor fuerza para ocupar los primeros lugares.

La lectura fue realizada por La Güera de las Estrellas, quien cada lunes participa en El Heraldo de México con sus predicciones. En esta ocasión, las cartas estuvieron enfocadas en el desenlace del reality y en conocer quién tendría mayor energía para quedarse con el triunfo.

La Gran Final de La Casa de los Famosos México 2026 contará con siete participantes que lograron superar las eliminaciones de la temporada. Los finalistas son Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia, quienes continúan en la competencia por convertirse en el ganador de la cuarta temporada.

Mariana Ochoa aparece como la posible ganadora de la temporada de acuerdo con una nueva predicción./ LCDLFMX

Tres habitantes toman fuerza rumbo a la Gran Final

De acuerdo con la interpretación de la especialista, Ese Pérez, Gema Garoa y Mariana Ochoa son los tres participantes que aparecen mejor posicionados en su lectura para la definición de la cuarta temporada.

Entre ellos, Mariana Ochoa destaca como la posible ganadora según las cartas. La predicción, sin embargo, no corresponde a una filtración ni anticipa oficialmente el resultado de las votaciones, sino que se trata únicamente de la interpretación realizada por la psíquica.

La lectura ocurre después de la eliminación de Brianda Deyanara, una salida que la especialista había contemplado previamente. Finalmente, la decisión del público dejó fuera a Brianda, quien se convirtió en la última eliminada antes de la Gran Final.

Ese Pérez también fue señalado como uno de los participantes con mayor fuerza rumbo al desenlace./ LCDLFMX

¿Mariana Ochoa ganará La Casa de los Famosos México 2026?

El nombre de Mariana Ochoa también ha estado acompañado por rumores que aseguran que supuestamente existiría una decisión previa para convertirla en ganadora. Hasta el momento, no se han presentado pruebas que permitan confirmar esas versiones, por lo que permanecen únicamente como especulaciones alrededor del reality.

Los nombres de Ese Pérez y Gema Garoa también aparecen con fuerza dentro de la lectura. Los tres participantes han estado rodeados de diferentes comentarios y rumores durante su permanencia en la casa, aunque ninguno de esos señalamientos permite conocer anticipadamente el resultado de la competencia.

Por ahora, las cartas colocan a Mariana Ochoa como la posible ganadora, con Ese Pérez y Gema Garoa entre los nombres destacados rumbo al desenlace.