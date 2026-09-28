Detienen a chofer de la Ruta 44 en Ecatepec por presunto alcohol al volante

Ángel Ismael “N”, de 25 años, fue detenido mientras conducía una unidad con pasajeros

Un chofer de la Ruta 44 fue detenido en Ecatepec, Estado de México, luego de que usuarios del transporte público lo confrontaran por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. El operador trasladaba pasajeros a bordo de una Nissan Urvan que cubría el recorrido San Cristóbal-Plaza Aragón cuando ocurrió la intervención de las autoridades.

El conductor fue identificado como Ángel Ismael “N”, de 25 años, quien quedó a disposición del Juzgado Cívico de Tulpetlac. De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, los agentes acudieron después de recibir un reporte sobre una alteración del orden relacionada con la unidad de transporte.

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Morelos y Emiliano Zapata, en la colonia San Cristóbal. Al llegar al sitio, los elementos encontraron una Nissan Urvan perteneciente a la Ruta 44, del Grupo Ciudad Azteca, y localizaron al conductor con bebidas alcohólicas mientras permanecía al volante.

El operador fue llevado al Juzgado Cívico./especial

¿Por qué detuvieron al chofer de la Ruta 44?

La intervención comenzó después de que pasajeros confrontaron al operador por la manera en que presuntamente conducía la unidad. La situación generó una discusión dentro o alrededor del vehículo, por lo que se solicitó la presencia de agentes de Tránsito Municipal.

Además del señalamiento de los usuarios, otro automovilista acusó al conductor de haber participado en un supuesto choque. Sin embargo, de acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, esta persona no presentó una reclamación por los daños, por lo que el señalamiento no derivó en una denuncia adicional.

Los agentes encontraron bebidas alcohólicas en la unidad y trasladaron al operador ante el Juzgado Cívico de Tulpetlac, donde quedó sujeto al procedimiento administrativo correspondiente. La autoridad no informó sobre personas lesionadas a consecuencia de estos hechos.

La Nissan Urvan también fue retirada de circulación y trasladada a un corralón. Hasta la información disponible sobre el caso, el gobierno municipal no reportó el inicio de una investigación penal relacionada con el supuesto choque señalado por el otro automovilista.

Conducir bajo los efectos del alcohol puede generar arresto administrativo

En Ecatepec, conducir un vehículo después de consumir alcohol puede derivar en sanciones administrativas, de acuerdo con las disposiciones municipales. En este caso, la autoridad determinó un arresto inconmutable de hasta 36 horas para el operador de la Ruta 44.

El municipio mantiene además operativos para detectar a personas que conducen después de consumir bebidas alcohólicas. El programa “Conduce sin Alcohol” comenzó a finales de 2025 con puntos de revisión en vialidades de alta circulación.

La Nissan Urvan fue enviada al corralón./especial

Durante los primeros meses del programa, el gobierno municipal informó sobre la aplicación de pruebas de alcoholemia y remisiones de conductores que superaron los límites establecidos. Entre las vialidades donde se realizaron revisiones estuvieron Vía Morelos, avenida López Portillo y avenida Central.

El caso de la Ruta 44 vuelve a poner atención sobre los riesgos que implica el consumo de alcohol antes de conducir, especialmente cuando se trata de unidades de transporte público con pasajeros a bordo. Sin embargo, la detención del operador no implica por sí misma que se haya acreditado una conducta delictiva.