Los fans de Marvel tienen una razón más para marcar diciembre en el calendario: Avengers: Doomsday traerá de regreso las funciones de medianoche a los cines mexicanos, una tradición que prácticamente desapareció después de la pandemia. Cinépolis y Cinemex confirmaron proyecciones especiales que comenzarán durante los primeros minutos del 17 de diciembre de 2026.
Pero hay un detalle que hace todavía más especial el estreno para los seguidores mexicanos: la película llegará a México un día antes que a Estados Unidos, donde su lanzamiento está programado para el 18 de diciembre. Es decir, los fans que consigan una de estas funciones podrán vivir el estreno antes que el público estadounidense.
Las funciones de medianoche regresan con Avengers: Doomsday
Para quienes vivieron los grandes estrenos de Marvel antes de la pandemia, acudir al cine a las 00:00 horas era prácticamente parte del evento. Las filas, los disfraces, los gritos y la emoción de ser de los primeros en descubrir qué ocurriría en la película convirtieron estas funciones en una experiencia especial para los fans.
Ahora, después de varios años sin esta tradición como parte habitual de los grandes estrenos, Avengers: Doomsday será la película encargada de recuperarla. Cinemex y Cinépolis preparan funciones especiales para recibir a los espectadores durante la madrugada del estreno.
México verá primero a los Avengers
La emoción aumenta tanto que las páginas de Cinépolis y Cinemex se cayeron varias horas, los fans mexicanos no tendrán que esperar hasta el estreno estadounidense para conocer la nueva historia. Avengers: Doomsday llegará a los cines de México el 17 de diciembre, mientras que en Estados Unidos comenzará su exhibición comercial el día siguiente.
La preventa nacional está programada para este 28 de septiembre, inicialmente con funciones en formato Infinity Vision. Así que para los seguidores que quieren vivir el regreso de los grandes estrenos de medianoche como un verdadero evento, la carrera por conseguir boletos está a punto de comenzar.