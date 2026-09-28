Avengers Doomsday: revive las funciones de medianoche en México y llegará antes que a Estados Unidos

La nueva película de Marvel no solo traerá de vuelta a los Avengers a la pantalla grande, también recuperará una de las tradiciones más esperadas por los fans: las funciones de medianoche

Los fans de Marvel tienen una razón más para marcar diciembre en el calendario: Avengers: Doomsday traerá de regreso las funciones de medianoche a los cines mexicanos, una tradición que prácticamente desapareció después de la pandemia. Cinépolis y Cinemex confirmaron proyecciones especiales que comenzarán durante los primeros minutos del 17 de diciembre de 2026.

Pero hay un detalle que hace todavía más especial el estreno para los seguidores mexicanos: la película llegará a México un día antes que a Estados Unidos, donde su lanzamiento está programado para el 18 de diciembre. Es decir, los fans que consigan una de estas funciones podrán vivir el estreno antes que el público estadounidense.

Los fans de Marvel podrán disfrutar la película desde los primeros minutos del 17 de diciembre./Especial

Las funciones de medianoche regresan con Avengers: Doomsday

Para quienes vivieron los grandes estrenos de Marvel antes de la pandemia, acudir al cine a las 00:00 horas era prácticamente parte del evento. Las filas, los disfraces, los gritos y la emoción de ser de los primeros en descubrir qué ocurriría en la película convirtieron estas funciones en una experiencia especial para los fans.

Ahora, después de varios años sin esta tradición como parte habitual de los grandes estrenos, Avengers: Doomsday será la película encargada de recuperarla. Cinemex y Cinépolis preparan funciones especiales para recibir a los espectadores durante la madrugada del estreno.

México estrenará Avengers: Doomsday un día antes que Estados Unidos./@pixabay

México verá primero a los Avengers

La emoción aumenta tanto que las páginas de Cinépolis y Cinemex se cayeron varias horas, los fans mexicanos no tendrán que esperar hasta el estreno estadounidense para conocer la nueva historia. Avengers: Doomsday llegará a los cines de México el 17 de diciembre, mientras que en Estados Unidos comenzará su exhibición comercial el día siguiente.