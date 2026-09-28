¿Qué pasó con Madonna en los MTV VMAs? Un incómodo momento durante la premiación preocupó a algunos espectadores

Madonna protagonizó uno de los momentos más comentados de los MTV VMAs 2026 / Redes Sociales

La cantante recibió siete premios durante la ceremonia, pero uno de sus discursos llamó especialmente la atención luego de que pareciera no tener claro por qué había subido al escenario

Madonna volvió a ser una de las protagonistas de los MTV Video Music Awards 2026, donde recibió siete reconocimientos y regresó al escenario de la ceremonia después de 23 años. Sin embargo, uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió cuando recibió el premio a Mejor Dance por Confessions II - The Film.

La cantante de 68 años compartió el escenario con Charli XCX y Troye Sivan para recibir la estatuilla. Durante su intervención, Madonna hizo varios comentarios que provocaron reacciones entre los espectadores, entre ellos una referencia a su vestuario y una aparente duda sobre la categoría por la que había sido premiada.

La situación llevó a algunos usuarios de redes sociales a expresar preocupación por la cantante, mientras que otros defendieron su participación y recordaron que continúa activa físicamente y sobre los escenarios.

El momento que llamó la atención durante su discurso

Al tomar el micrófono, Madonna comenzó con una broma relacionada con su vestuario.

“Primero quiero sacarme esto del trasero. Ha estado ahí toda la noche”.Después llevó una mano hacia la parte posterior de su vestuario y agregó:“¡Mi micrófono es demasiado corto!”.

La situación continuó cuando la cantante, acompañada por Charli XCX y Troye Sivan, reconoció que no tenía completamente claro el motivo por el que había recibido el galardón.

La cantante compartió el escenario con Charli XCX y Troye Sivan / Redes Sociales

“La seguridad está en los números. No tengo muy claro por qué es este premio. Supongo que es por el cortometraje”.

Ante esto, Charli XCX abrió la tarjeta con el anuncio para recordarle la categoría por la que habían recibido el reconocimiento.

Madonna también preguntó a sus compañeros si habían entendido el chiste relacionado con “el láser” que había llevado durante la noche.

Madonna cerró hablando sobre la danza

Después del momento que generó comentarios, la cantante llevó su discurso hacia uno de los elementos que han marcado su trayectoria artística: la danza.

“El baile es donde todo ocurrió para mí en la vida”.Antes de retirarse del escenario, Madonna invitó al público a ponerse de pie: “Si les gusta bailar, levántense. Todos somos iguales en la pista de baile”.

El premio a Mejor Dance formó parte de una noche especialmente importante para la intérprete, quien consiguió su primera victoria en los MTV Video Music Awards desde 1999.

“No tengo muy claro por qué es este premio”, dijo Madonna durante su discurso / Redes Sociales

Madonna también ganó junto a Sabrina Carpenter

La cantante obtuvo otro reconocimiento por su colaboración con Sabrina Carpenter.

Madonna también recibió el premio a Mejor Colaboración junto a Sabrina Carpenter / Redes Sociales

Ambas se llevaron el premio a Mejor Colaboración por “Bring Your Love”, superando a otros nominados como Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice por “Chains & Whips”, además de Shakira y Burna Boy por “Dai Dai”.

Durante su discurso, Madonna explicó cómo surgió el trabajo conjunto con Carpenter. La cantante contó que tomó la iniciativa de contactarla y reconoció que es impaciente.

Madonna relató que durante cinco días no obtuvo respuesta de Carpenter, hasta que finalmente recibió contestación. Posteriormente, ambas comenzaron a trabajar en el estudio y, según la cantante, el proceso se desarrolló durante una semana.

Madonna regresó a los VMAs después de 23 años

Antes de recibir sus premios, Madonna protagonizó uno de los regresos más esperados de la ceremonia: volvió al escenario de los VMAs después de 23 años.

El regreso de Madonna a los MTV VMAs después de 23 años también estuvo acompañado de críticas en redes sociales / Redes Sociales

Su última participación había sido en 2003, cuando protagonizó junto a Britney Spears uno de los momentos más recordados de la historia de la premiación.

Para su regreso, la cantante utilizó un conjunto de Saint Laurent diseñado por Anthony Vaccarello, compuesto por una gabardina negra de satén, un leotardo rojo y botas hasta la rodilla.

Madonna abrió la ceremonia con una presentación en la que interpretó “Bring Your Love” junto a Sabrina Carpenter y posteriormente se unió a Charli XCX para una versión de “Danceteria Afterhours Remix”.

El espectáculo incluyó bailarines, rayos láser, imágenes sugerentes y apariciones de Debi Mazar, Seth Rogen y Sombr. Madonna inició el número sentada sobre un piano que tocaba Carpenter y posteriormente fue trasladada por el escenario hasta una plataforma.

La actuación también recibió críticas

El regreso de Madonna a los VMAs no estuvo libre de comentarios negativos. La transmisión tuvo un retraso debido a que un partido de futbol americano se extendió más de lo previsto, por lo que parte de la audiencia televisiva no pudo ver el inicio de la presentación o cuestionó la forma en que las cámaras cubrieron el espectáculo.

Además, algunos usuarios acusaron a la cantante de hacer sincronía de labios y señalaron que parecía sin aliento durante algunos momentos de la actuación. Otros dirigieron sus críticas hacia los ángulos utilizados durante la transmisión.

“MTV y CBS realmente arruinaron la noche de Madonna”, escribió uno de los espectadores, quien cuestionó tanto el retraso como la realización televisiva.

También hubo comentarios que calificaron la presentación como “aburrida”, “desenfocada” y desordenada, mientras que otros usuarios consideraron que el número no cumplió con sus expectativas.

¿Qué sigue para Madonna?

La participación de Madonna en los MTV VMAs 2026 ocurre meses después del lanzamiento de Confessions II, álbum publicado el 3 de julio como continuación de Confessions on a Dance Floor, producción de 2005 que marcó una etapa especialmente vinculada con la música para las pistas de baile.