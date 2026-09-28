Los MTV VMAs 2026 ya tienen a sus grandes ganadores. La ceremonia se realizó el 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde las principales figuras de la música se reunieron para celebrar los videos y producciones más destacados del año.
Taylor Swift fue parte de uno de los momentos más importantes de la noche al ganar Video del Año por “The Fate of Ophelia”. La cantante también recibió el reconocimiento MTV VMA Artist Director Honors y obtuvo el premio a Mejor Dirección por “Opalite”, consolidándose entre las figuras centrales de la ceremonia.
Madonna arrasa en los VMAs
Madonna tuvo una noche histórica al convertirse en la artista con más premios de esta edición. La cantante consiguió siete estatuillas, entre ellas Artista del Año, Mejor Dance, Mejor Cinematografía, Mejor Coreografía, Mejor Video de Formato Largo y Mejor Álbum por “Confessions II”.
Otro de los reconocimientos que llamó la atención fue el obtenido por Madonna y Sabrina Carpenter. Su colaboración “Bring Your Love” ganó en la categoría de Mejor Colaboración, mientras Carpenter también recibió premios por su trabajo en “House Tour”.
Lista de ganadores de los VMAs 2026
La música latina tuvo como representante destacado a Bad Bunny, quien ganó Mejor Latino por “Nuevayol”. BTS también tuvo una noche importante con reconocimientos en Canción del Año, Mejor K-Pop y Mejor Grupo por “Swim”.
Entre los demás ganadores estuvieron Ariana Grande, Bruno Mars, Cardi B, Kehlani, Olivia Rodrigo, Ella Langley, LISA, PinkPantheress, Zara Larsson y Sienna Spiro. Además, Nirvana recibió el premio Video Vanguard, uno de los reconocimientos especiales de la ceremonia.