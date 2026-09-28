Madonna fue la máxima ganadora de los VMAs 2026 / @WORLDMUSICAWARD

La edición 2026 de los MTV VMAs dejó una noche marcada por grandes sorpresas de la música y varios reconocimientos; Madonna encabezó la ceremonia con siete premios, mientras Taylor Swift se llevó Video del Año

Los MTV VMAs 2026 ya tienen a sus grandes ganadores. La ceremonia se realizó el 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde las principales figuras de la música se reunieron para celebrar los videos y producciones más destacados del año.

Madonna celebró una noche histórica tras conquistar siete premios en los VMAs 2026 / @WORLDMUSICAWARD

Taylor Swift fue parte de uno de los momentos más importantes de la noche al ganar Video del Año por “The Fate of Ophelia”. La cantante también recibió el reconocimiento MTV VMA Artist Director Honors y obtuvo el premio a Mejor Dirección por “Opalite”, consolidándose entre las figuras centrales de la ceremonia.

Madonna arrasa en los VMAs

Madonna tuvo una noche histórica al convertirse en la artista con más premios de esta edición. La cantante consiguió siete estatuillas, entre ellas Artista del Año, Mejor Dance, Mejor Cinematografía, Mejor Coreografía, Mejor Video de Formato Largo y Mejor Álbum por “Confessions II”.

Taylor Swift ganó Video del Año por “The Fate of Ophelia” / @WORLDMUSICAWARD

Otro de los reconocimientos que llamó la atención fue el obtenido por Madonna y Sabrina Carpenter. Su colaboración “Bring Your Love” ganó en la categoría de Mejor Colaboración, mientras Carpenter también recibió premios por su trabajo en “House Tour”.

Lista de ganadores de los VMAs 2026

La música latina tuvo como representante destacado a Bad Bunny, quien ganó Mejor Latino por “Nuevayol”. BTS también tuvo una noche importante con reconocimientos en Canción del Año, Mejor K-Pop y Mejor Grupo por “Swim”.