Carlos Trejo es el tercer eliminado de La Granja VIP 2; así fue su salida

Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP 2. / Especial

El cazafantasmas no logró conseguir el respaldo suficiente del público y se convirtió en el tercer participante en abandonar el reality de TV Azteca

La tercera gala de eliminación de La Granja VIP 2 terminó con la salida de Carlos Trejo, quien este domingo 27 de septiembre se convirtió en el tercer participante en abandonar la competencia. El conductor de Cañitas llegó a la placa junto con Manelyk González, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Kenny Avilés y Julio Camejo.

¿Quiénes estaban nominados en La Granja VIP?

Para esta tercera eliminación, la placa quedó conformada por Carlos Trejo, Manelyk González, La Bebeshita, Kenny Avilés y Julio Camejo.

A diferencia de otros realities, en La Granja VIP la dinámica de votación es positiva: los espectadores votan por el participante que quieren que continúe en la competencia. El concursante con menor respaldo termina abandonando el programa.

Ellos eran los nominados. / La Granja VIP

Carlos Trejo abandona La Granja VIP

Después de las distintas dinámicas de la semana, entre ellas La Salvación y La Traición, llegó el momento de conocer al tercer eliminado de la temporada.

Finalmente, Carlos Trejo tuvo que despedirse de sus compañeros y de la competencia, convirtiéndose en el tercer granjero que abandona La Granja VIP 2.

El cazafantasmas tuvo que despedirse de sus compañeros tras la tercera gala de eliminación. / La Granja VIP

¿Quiénes siguen en La Granja VIP 2?

La eliminación de este domingo se suma a las salidas de Abigail Pak “La Coreañera” y María Karunna, quienes fueron las primeras dos participantes en abandonar la segunda temporada. Mientras que los participantes que siguen en la competencia son: