La tercera gala de eliminación de La Granja VIP 2 terminó con la salida de Carlos Trejo, quien este domingo 27 de septiembre se convirtió en el tercer participante en abandonar la competencia. El conductor de Cañitas llegó a la placa junto con Manelyk González, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Kenny Avilés y Julio Camejo.
¿Quiénes estaban nominados en La Granja VIP?
Para esta tercera eliminación, la placa quedó conformada por Carlos Trejo, Manelyk González, La Bebeshita, Kenny Avilés y Julio Camejo.
A diferencia de otros realities, en La Granja VIP la dinámica de votación es positiva: los espectadores votan por el participante que quieren que continúe en la competencia. El concursante con menor respaldo termina abandonando el programa.
Carlos Trejo abandona La Granja VIP
Después de las distintas dinámicas de la semana, entre ellas La Salvación y La Traición, llegó el momento de conocer al tercer eliminado de la temporada.
Finalmente, Carlos Trejo tuvo que despedirse de sus compañeros y de la competencia, convirtiéndose en el tercer granjero que abandona La Granja VIP 2.
¿Quiénes siguen en La Granja VIP 2?
La eliminación de este domingo se suma a las salidas de Abigail Pak “La Coreañera” y María Karunna, quienes fueron las primeras dos participantes en abandonar la segunda temporada. Mientras que los participantes que siguen en la competencia son:
Ivonne Montero
Kenny Avilés
Kevyn Contreras “Bicolor”
Kunno
Rafael Mercadante
Fernando Lozada
Niurka Marcos
Mónica Escobedo
Daniela Alexis “La Bebeshita”
Natalia Alcocer
Manelyk González
Pimpinela Escarlata
Mario “Mono” Osuna
Pascal Nadaud
Julio Camejo
Azalia Ojeda “La Negra”