Azalia Ojeda protagonizó un momento de tensión con Kevyn Contreras dentro de La Granja VIP 2. / La Granja VIP

La participante protagonizó un momento de tensión con Kevyn Contreras dentro del reality; el video generó reacciones entre los seguidores, quienes pidieron medidas contra ella

La tensión dentro de La Granja VIP 2 aumentó este miércoles 23 de septiembre luego de que Azalia Ojeda, conocida como “La Negra”, le diera una cachetada a Kevyn Contreras “Bicolor” durante un momento de convivencia dentro del reality de TV Azteca.

El episodio quedó registrado por las cámaras del programa y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde algunos espectadores cuestionaron la conducta de la participante y pidieron que la producción tomara medidas.

La cachetada de Azalia a Kevyn quedó registrada por las cámaras del reality de TV Azteca. / Captura

¿Qué pasó entre Azalia Ojeda y Kevyn Bicolor?

De acuerdo con las imágenes que se han difundido, Azalia y Kevyn se encontraban en uno de los vestidores mientras hablaban sobre algunas pertenencias.

En el fragmento se escucha a Azalia decir: “No, ese sí es tuyo, pero esta es mía”, mientras toma un objeto y posteriormente señala un casco. Segundos después, la participante levanta la mano y cachetea a Kevyn, quien mueve la cabeza debido al impacto.

Sin embargo, el video que circula públicamente no muestra todo lo ocurrido antes de la cachetada, por lo que no es posible establecer únicamente con ese fragmento cuál fue el motivo exacto que llevó al enfrentamiento.

Por ello, algunas de las versiones que comenzaron a circular en redes corresponden a interpretaciones de usuarios y no a una explicación oficial de lo ocurrido.

¿Azalia será expulsada de La Granja VIP 2?

Hasta el momento, TV Azteca no ha confirmado que Azalia Ojeda vaya a ser expulsada o sancionada por la cachetada a Kevyn Contreras.

Antes del incidente, la propia producción ya había explicado que existen conductas que pueden tener consecuencias dentro de la competencia. El conductor Adal Ramones señaló previo al estreno que determinadas actitudes, entre ellas insultos o expresiones clasistas, sexistas o xenofóbicas, no serían toleradas y podrían derivar en una expulsión.

No obstante, la producción no ha informado que la cachetada a Kevyn haya derivado en una expulsión.

¿Qué dijeron en redes sociales sobre la cachetada?

Después de que las imágenes comenzaron a difundirse, usuarios de redes sociales reaccionaron al enfrentamiento y surgieron llamados para que Azalia abandonara La Granja VIP 2.

La expresión “FUERA AZALIA” comenzó a aparecer entre las reacciones de los seguidores del programa, quienes cuestionaron el hecho de que la participante hubiera recurrido a una agresión física.

Hasta ahora, estas reacciones corresponden a peticiones de usuarios y no a una decisión anunciada oficialmente por la producción.