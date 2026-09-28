¿Cuándo empieza y cuándo termina el Buen Fin 2026? Todo lo que debes saber

El Buen Fin 2026 se realizará durante cinco días en noviembre. / RS

El Buen Fin 2026 tendrá una duración de cinco días y contará con promociones en establecimientos participantes de todo México

El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales. La nueva edición del programa de promociones comerciales se realizará durante cinco días en noviembre, por lo que los consumidores tendrán más tiempo para comparar precios y buscar ofertas antes de la temporada navideña.

De acuerdo con el sitio oficial de El Buen Fin, el periodo de promociones será del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026.

¿Cuándo empieza y cuándo termina el Buen Fin 2026?

El Buen Fin 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y finalizará el martes 17 de noviembre, con una duración total de cinco días.

Las fechas quedaron establecidas para que el programa abarque también el periodo cercano al día inhábil por la conmemoración del 20 de noviembre, aunque este año dicha fecha cae el viernes 20, después de que concluya El Buen Fin.

Durante los cinco días, los comercios participantes podrán ofrecer promociones y descuentos en productos y servicios, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales.

Las promociones del Buen Fin 2026 comenzarán el viernes 13 de noviembre. / RS

¿Cuándo pueden registrarse los negocios?

Los comercios interesados en participar oficialmente en El Buen Fin 2026 pueden realizar su registro gratuito desde el 8 de septiembre y hasta el 12 de noviembre de 2026, a través del portal oficial del programa.

Entre los requisitos establecidos para los establecimientos se encuentran contar con RFC, tener activo el Buzón Tributario, presentar una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales y disponer de una terminal para aceptar pagos electrónicos, de acuerdo con la información publicada para esta edición.

¿Cómo saber si una tienda participa oficialmente en El Buen Fin?

Los consumidores podrán verificar si un negocio está registrado oficialmente en el programa mediante el código QR que deberán mostrar los establecimientos participantes en su publicidad.

Al escanearlo, será posible consultar información del comercio y confirmar si forma parte oficialmente de El Buen Fin 2026.

Esta herramienta permite distinguir entre los negocios registrados en el programa y aquellos que simplemente anuncien descuentos durante las mismas fechas.

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. / RS

El Buen Fin 2026: ¿qué deben tomar en cuenta los consumidores?

Con cinco días de promociones, los compradores tendrán un periodo más amplio para comparar precios, revisar condiciones de las ofertas y verificar los comercios participantes antes de realizar una compra.

El sitio oficial de El Buen Fin también cuenta con un buscador de comercios participantes y un apartado de orientación para consumidores, además de información relacionada con la Profeco y la protección de los derechos de los compradores.

Por ello, antes de aprovechar una promoción conviene revisar el precio del producto, las condiciones de pago y las características de la oferta para evitar compras impulsivas o confusiones.