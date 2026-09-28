COVID-19 en Hidalgo: suben los casos a 183 y ya suman 16 muertes en 2026

Hidalgo registró cuatro nuevos casos de COVID-19 y una defunción durante la semana epidemiológica 37, de acuerdo con el reporte de vigilancia sanitaria

Hidalgo registró un nuevo incremento en los casos de COVID-19 durante septiembre de 2026, al llegar a 183 contagios confirmados y 16 defunciones acumuladas en lo que va del año, de acuerdo con los registros de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud federal.

El reporte correspondiente a la semana epidemiológica 37, que comprende del 13 al 19 de septiembre, muestra que la entidad sumó cuatro casos positivos respecto al periodo anterior, cuando acumulaba 179 contagios.

Las autoridades mantienen recomendaciones para prevenir contagios de enfermedades respiratorias. / iStock

¿Cuántos casos de COVID-19 registra Hidalgo?

Con los nuevos contagios, Hidalgo llegó a 183 casos confirmados de COVID-19 en 2026. La positividad se mantuvo en 4.5 por ciento durante las semanas epidemiológicas 36 y 37.

El comportamiento de los contagios mantiene a Hidalgo entre las entidades con mayor número de casos registrados en el país. Un reporte con corte al 25 de septiembre ubicó al estado en el cuarto lugar nacional por casos positivos.

Además de COVID-19, las autoridades sanitarias reportaron un incremento en las notificaciones relacionadas con Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI/IRAG).

Durante la semana 37 se contabilizaron 4 mil 65 registros, frente a los 4 mil 1 de la semana anterior, lo que representa un aumento de 64 notificaciones.

La entidad registró una nueva defunción asociada al COVID-19 durante septiembre. / iStock

Hidalgo suma una nueva muerte por COVID-19

El número de defunciones también aumentó durante el periodo analizado. Hidalgo pasó de 15 a 16 fallecimientos asociados al COVID-19.

De acuerdo con información difundida con corte al 25 de septiembre, esas 16 defunciones representan 20.5 por ciento del total nacional, que hasta ese momento era de 78 muertes registradas en 21 entidades.

Los reportes previos señalaron que una parte importante de las defunciones correspondía a personas que, además de la infección, presentaban factores de riesgo.

Los casos de COVID-19 continúan bajo vigilancia epidemiológica en Hidalgo. / iStock

¿Qué recomiendan las autoridades ante los casos de COVID-19?

Ante la circulación de COVID-19 y otros virus respiratorios, las recomendaciones sanitarias incluyen mantener medidas básicas como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar y procurar una adecuada ventilación de los espacios.