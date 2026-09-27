¿Qué pasa si jalas la palanca de emergencia del Metro por juego? Esto dice la ley

La palanca de emergencia del Metro CDMX está disponible para atender situaciones de riesgo, utilizarla por juego o sin una causa justificada puede generar sanciones

Si alguna vez has viajado en el Metro de la Ciudad de México, seguramente has visto la palanca de emergencia ubicada dentro de los vagones. Este mecanismo permite parar el avance y ayudar a los pasajeros a solicitar ayuda cuando ocurre una situación que requiere atención inmediata.

Palanca de emergencia dentro de uno de los vagones del Metro CDMX./@pixabay

Sin embargo, jalar la palanca sin que exista una emergencia no es una acción que deba tomarse a la ligera. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México contempla sanciones para quienes soliciten servicios de emergencia sin una causa que lo justifique o generen falsas alarmas.

La palanca de emergencia permite alertar al personal ante una situación que requiera atención./@pixabay

¿Qué sanción puedes recibir por jalar la palanca sin motivo?

La legislación de la Ciudad de México considera como infracción solicitar servicios de emergencia con fines ociosos o generar falsas alarmas que puedan provocar temor o pánico entre otras personas. Por ello, accionar de manera injustificada un mecanismo de emergencia puede tener consecuencias.

De acuerdo con la información publicada sobre la legislación vigente, las infracciones de este tipo pueden contemplar arresto de 20 a 36 horas o entre 10 y 18 horas de trabajo en favor de la comunidad, dependiendo de las circunstancias del caso.

El Metro de la Ciudad de México cuenta con mecanismos de seguridad dentro de sus trenes./@pixabay

¿Cuándo sí puedes utilizar la palanca del Metro?

La palanca de emergencia sí debe utilizarse cuando exista una situación que requiera atención. El propio STC Metro señala que, ante una emergencia médica dentro del tren, los pasajeros pueden accionar este mecanismo para solicitar ayuda.

Cuando se activa, el tren continúa hasta la siguiente estación, donde el conductor o personal del Metro verifica lo ocurrido y brinda la atención necesaria. Una vez controlada la situación y desactivada la palanca, el servicio puede continuar.