Los habitantes que se encuentran en riesgo son Ese Pérez, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Brianda Deyanara, quienes buscan conseguir el último boleto para llegar a la final de la temporada.
¿Quién sería el eliminado de La Casa de los Famosos México?
De acuerdo con una encuesta difundida por el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, conocido como Vaya Vaya, la disputa estaría especialmente cerrada entre Brianda Deyanara y Memo Schutz, quienes aparecen con menor respaldo en el acumulado de las mediciones.
Brianda registra 19.5%, mientras que Memo suma 20.5%, por lo que apenas existe un punto porcentual de diferencia entre ambos. Sin embargo, estos números no corresponden a la votación oficial del programa y pueden cambiar antes de la gala.
¿Quiénes ya están en la final?
Con la última eliminación se definirá al quinto finalista de La Casa de los Famosos México. Hasta ahora, Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir y Gema Garoa ya tienen asegurado su lugar en la etapa final.
La gala de eliminación se transmitirá este domingo 27 de septiembre a las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX. Será la votación oficial del público la que determine quién deja la casa y quién consigue el último pase a la final. La gran final está programada para el domingo 4 de octubre, cuando los cinco finalistas competirán por el premio de 4 millones de pesos.