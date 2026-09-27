¿Quién sale de La Casa de los Famosos México? Filtran al posible eliminado

Brianda Deyanara aparece entre las habitantes con menor respaldo en las encuestas difundidas./@isa_figueroa

La Casa de los Famosos México está a punto de conocer a su último eliminado antes de la gran final y una encuesta ya apunta hacia quién podría abandonar la competencia este domingo 27 de septiembre

Los habitantes que se encuentran en riesgo son Ese Pérez, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Brianda Deyanara, quienes buscan conseguir el último boleto para llegar a la final de la temporada.

Ese Pérez, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Brianda Deyanara están en riesgo de eliminación./@isa_figueroa

¿Quién sería el eliminado de La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con una encuesta difundida por el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, conocido como Vaya Vaya, la disputa estaría especialmente cerrada entre Brianda Deyanara y Memo Schutz, quienes aparecen con menor respaldo en el acumulado de las mediciones.

Brianda registra 19.5%, mientras que Memo suma 20.5%, por lo que apenas existe un punto porcentual de diferencia entre ambos. Sin embargo, estos números no corresponden a la votación oficial del programa y pueden cambiar antes de la gala.

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir y Gema Garoa ya tienen un lugar en la final./@isa_figueroa

¿Quiénes ya están en la final?

Con la última eliminación se definirá al quinto finalista de La Casa de los Famosos México. Hasta ahora, Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir y Gema Garoa ya tienen asegurado su lugar en la etapa final.