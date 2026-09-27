La SEP confirmó la suspensión de clases para el lunes 28 y martes 29 de septiembre en Baja California Sur ante los posibles efectos del huracán Polo

La medida fue tomada por el Consejo Estatal de Protección Civil como una acción preventiva para proteger a la comunidad escolar. La suspensión contempla a escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos en los cinco municipios de la entidad.

El huracán Polo provocó la suspensión preventiva de clases en Baja California Sur./@pixabay

Los estudiantes de Baja California Sur serán quienes tengan estos dos días sin actividades escolares. La suspensión aplica en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. Además de las clases, también se suspendieron las labores administrativas de la SEP estatal durante el lunes 28 y martes 29 de septiembre.

La medida aplicará durante el lunes 28 y martes 29 de septiembre./@pixabay

¿Por qué suspendieron las clases?

La decisión está relacionada con el acercamiento del huracán Polo, que mantenía categoría 4 al momento del anuncio, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h y rachas de hasta 280 km/h.

El pronóstico señalaba que Polo podría acercarse a Baja California Sur entre el lunes 28 y martes 29, provocando lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

La suspensión contempla escuelas públicas y privadas de Baja California Sur./@pixabay

¿La suspensión aplica en todo México?

No. Hasta la información disponible, la suspensión confirmada para el 28 y 29 de septiembre corresponde a Baja California Sur. Otros estados podrían registrar efectos del ciclón, pero eso no significa que sus clases estén suspendidas.