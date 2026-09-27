La medida fue tomada por el Consejo Estatal de Protección Civil como una acción preventiva para proteger a la comunidad escolar. La suspensión contempla a escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos en los cinco municipios de la entidad.

El huracán Polo provocó la suspensión preventiva de clases en Baja California Sur./@pixabay

Los estudiantes de Baja California Sur serán quienes tengan estos dos días sin actividades escolares. La suspensión aplica en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. Además de las clases, también se suspendieron las labores administrativas de la SEP estatal durante el lunes 28 y martes 29 de septiembre.

La medida aplicará durante el lunes 28 y martes 29 de septiembre./@pixabay

¿Por qué suspendieron las clases?

La decisión está relacionada con el acercamiento del huracán Polo, que mantenía categoría 4 al momento del anuncio, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h y rachas de hasta 280 km/h.

El pronóstico señalaba que Polo podría acercarse a Baja California Sur entre el lunes 28 y martes 29, provocando lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

La suspensión contempla escuelas públicas y privadas de Baja California Sur./@pixabay

¿La suspensión aplica en todo México?

No. Hasta la información disponible, la suspensión confirmada para el 28 y 29 de septiembre corresponde a Baja California Sur. Otros estados podrían registrar efectos del ciclón, pero eso no significa que sus clases estén suspendidas.

La SEP y las autoridades de Protección Civil pueden actualizar las medidas conforme avance el fenómeno meteorológico, por lo que las familias deberán revisar los comunicados de su entidad.