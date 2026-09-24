El ciclón recuperó la máxima categoría mientras avanza lentamente frente a las costas mexicanas

El huracán Polo volvió a categoría 5 durante la tarde-noche del miércoles 23 de septiembre, después de haberse debilitado temporalmente a categoría 4. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el ciclón se ubicaba a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 310 kilómetros por hora.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca se encuentran entre los estados que podrían recibir fuertes lluvias por Polo./@pixabay

El fenómeno mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 9 kilómetros por hora y continúa avanzando de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano. Aunque el centro del huracán permanece sobre el océano, su amplia circulación ya genera condiciones adversas en zonas costeras y mantiene bajo vigilancia a autoridades de Protección Civil.

Polo mantiene fuerza frente a México

En las primeras horas de este jueves, Polo dejó fuertes lluvias a lo largo de la costa mexicana del Pacífico, mientras continuaba su desplazamiento lento. Los reportes meteorológicos señalan que el ciclón podría mantenerse como huracán mayor durante los próximos días, por lo que sus efectos continuarán pese a que el sistema no tenga previsto tocar tierra directamente.

Huracán Polo nuevamente se intensifica y alcanza la categoría 5 en las costas del Pacífico Mexicano / @conagua_clima

Las entidades con mayor atención son Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de Oaxaca, donde las bandas nubosas de Polo mantienen la posibilidad de precipitaciones importantes. El SMN ha advertido que las lluvias pueden ocasionar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas vulnerables.

Lluvias y oleaje elevan la alerta

El avance del huracán también provoca oleaje elevado y fuertes rachas de viento en las costas del occidente y sur del país. Se ha reportado que las olas podrían alcanzar hasta ocho metros en algunos puntos del litoral, aumentando el riesgo para embarcaciones y personas que permanezcan cerca de las playas.