El proyecto todavía no ha sido aprobado por el Congreso / Magnific

La polémica reforma contempla sanciones millonarias relacionadas con infracciones de derechos de autor en internet

La llamada “Ley Antimemes” ha provocado una fuerte discusión en México ante la posibilidad de imponer multas que podrían alcanzar hasta 4 millones 692 mil 400 pesos en determinados casos relacionados con contenidos digitales. Sin embargo, alrededor del proyecto también han circulado versiones que mezclan diferentes iniciativas legislativas y que han llevado a creer que cualquier persona podría ser sancionada simplemente por crear o compartir un meme en redes sociales.

Lo primero que debe aclararse es que “Ley Antimemes” no es el nombre oficial de ninguna legislación. El término comenzó a utilizarse públicamente para referirse a una iniciativa enviada por el Ejecutivo federal que busca reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, particularmente las reglas relacionadas con proveedores de servicios de internet y las infracciones cometidas mediante plataformas digitales.

¿Ya fue aprobada la Ley Antimemes?

No. Hasta este día, la iniciativa sobre la Ley Federal del Derecho de Autor permanece pendiente en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. La discusión que estaba prevista para esta semana fue aplazada mientras los legisladores revisan posibles modificaciones al dictamen.

Por esta razón, las disposiciones que actualmente generan polémica todavía no están vigentes y tampoco pueden aplicarse multas con base en esa propuesta.

La iniciativa fue presentada el 1 de junio de 2026 por el Ejecutivo federal y propone reformar el artículo 114 Octies, además de agregar los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor. Su objetivo declarado es establecer reglas de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet cuando existan infracciones relacionadas con derechos de autor.

¿Qué castiga realmente la llamada Ley Antimemes?

El eje central de la iniciativa no es prohibir los memes, sino modificar las obligaciones de los proveedores de servicios de internet cuando usuarios de sus plataformas infringen derechos de autor.

El proyecto plantea que los proveedores deberán contar con políticas para terminar el servicio a usuarios considerados infractores reincidentes, además de establecer supuestos en los que podrían asumir responsabilidad por daños causados a titulares de derechos de autor, derechos conexos u otros derechos de propiedad intelectual.

La preocupación sobre los memes aparece porque este tipo de contenidos puede utilizar fotografías, videos, ilustraciones, música, personajes o fragmentos de obras protegidas, además de nuevas herramientas de inteligencia artificial para modificar imágenes y sonidos.

Sin embargo, el texto de la iniciativa no establece que crear o compartir un meme sea, por sí mismo, una infracción. La posible sanción dependería de factores como el uso de material protegido, las circunstancias en las que se difundió y las excepciones previstas por la legislación de derechos de autor.

¿De cuánto serían las multas?

Uno de los elementos que mayor alarma ha generado es la posibilidad de imponer sanciones económicas de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) en determinados supuestos.

Con el valor de la UMA vigente en 2026, de 117.31 pesos diarios, una sanción de 40 mil UMA equivaldría a 4 millones 692 mil 400 pesos. El proyecto contempla que las sanciones sean aplicadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dentro de los procedimientos correspondientes.

Estas cantidades tampoco significan que cualquier usuario que comparta un meme vaya a recibir automáticamente una multa millonaria. El monto dependería de la infracción específica que eventualmente se acredite y de la redacción definitiva que tenga la reforma si llega a ser aprobada.

¿Pueden quitarte el internet por infringir derechos de autor?

Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es precisamente la obligación que se impondría a los proveedores para establecer una política de terminación del servicio a infractores reincidentes.

El proyecto señala que dicha política deberá ser conocida por los usuarios y formar parte de las condiciones que los proveedores deben cumplir dentro del esquema conocido como “puerto seguro”, que limita su responsabilidad por determinados contenidos subidos por terceros.

Este punto ha generado preocupación porque todavía existen dudas sobre cómo se definiría exactamente a un “infractor reincidente”, qué procedimiento tendría que agotarse antes de suspender el servicio y qué mecanismos existirían para defenderse de una acusación incorrecta.

Precisamente algunas de estas ambigüedades forman parte de los motivos por los que la discusión legislativa ha sido aplazada.

¿La reforma también regula imágenes creadas con inteligencia artificial?

La discusión alrededor de la llamada Ley Antimemes coincide con diversas propuestas legislativas que buscan establecer límites sobre el uso de inteligencia artificial para modificar obras, imágenes, voces o identidades de personas.

Dentro del debate legislativo existen iniciativas que plantean ampliar la protección de artistas, intérpretes y titulares de derechos frente a la transformación o generación sintética de sus obras utilizando sistemas de inteligencia artificial.

También se han presentado propuestas separadas para sancionar penalmente el uso de imágenes, videos o audios manipulados mediante IA cuando se utilicen sin consentimiento para acosar, suplantar o dañar la reputación de una persona. Una iniciativa presentada en 2025 planteaba penas de tres a seis años de prisión para esos supuestos, aunque se trata de un proyecto distinto a la reforma actualmente discutida sobre proveedores de internet.

Por ello, hablar de una sola “Ley Antimemes” puede resultar engañoso, pues distintas iniciativas sobre derechos de autor, inteligencia artificial, identidad digital y propiedad industrial han terminado agrupadas informalmente bajo la misma etiqueta.

¿Se castigarán las críticas y parodias políticas?

Ese es precisamente uno de los puntos más controvertidos. Legisladores de oposición han advertido que algunas reformas podrían afectar la sátira y la libertad de expresión, mientras sus promotores sostienen que el objetivo es combatir piratería, fraude y usos engañosos de contenidos protegidos.

En paralelo, el Senado analiza otra reforma distinta a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, relacionada con el uso de identidad gráfica oficial de instituciones públicas. El dictamen fue modificado para enfocarse en quienes utilicen esos elementos a escala comercial y con intención de inducir al error o cometer un ilícito, precisamente después de críticas sobre sus posibles efectos en memes y parodias.

Esta segunda iniciativa ha contribuido todavía más a la confusión sobre qué se entiende por “Ley Antimemes”.

¿Compartir un meme podría ser ilegal?

No existe una respuesta absoluta, porque depende del contenido y de cómo se utilice. Hacer un meme no es automáticamente ilegal, ni la iniciativa actualmente discutida establece una prohibición general contra el humor, la sátira o las parodias.

Sin embargo, los memes pueden involucrar materiales protegidos por derechos de autor, imágenes de personas, marcas registradas o contenidos audiovisuales. En esos casos, su legalidad depende de la legislación existente, las excepciones aplicables y las circunstancias concretas de utilización.

La reforma pretende modificar principalmente la responsabilidad de las plataformas y proveedores de internet cuando existan infracciones reiteradas, así como fortalecer los mecanismos para que los titulares de derechos puedan exigir el retiro de determinados contenidos.

¿Quiénes podrían verse afectados?

En caso de aprobarse, el impacto principal recaería sobre proveedores de servicios de internet, plataformas digitales y usuarios que cometan infracciones reiteradas en materia de derechos de autor.

Los proveedores podrían perder la protección del régimen de “puerto seguro” o ser sancionados si incumplen determinadas obligaciones, mientras los usuarios reincidentes podrían enfrentar la terminación del servicio bajo las políticas establecidas por las empresas.