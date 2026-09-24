¿Dónde habrá corte de luz este 24 de septiembre? CFE anuncia apagón de 8 horas

La suspensión del servicio eléctrico está prevista de 09:45 a 17:45 horas por trabajos de mantenimiento

Si vives en Nuevo Morelos, Tamaulipas, será mejor cargar desde temprano el celular, la computadora y cualquier otro dispositivo que necesites, pues este jueves 24 de septiembre de 2026 está programada una suspensión temporal del suministro eléctrico que podría extenderse durante aproximadamente ocho horas.

De acuerdo con los avisos difundidos sobre los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el corte comenzará alrededor de las 09:45 horas y se prolongará hasta las 17:45 horas, periodo durante el cual cuadrillas realizarán labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica de la región. La medida tiene como finalidad mantener en mejores condiciones las instalaciones y reducir riesgos de fallas posteriores.

Si vives en Nuevo Morelos, Tamaulipas, será mejor cargar desde temprano todos tus aparatos / FB: @CFENacional

¿Qué comunidades se quedarán sin luz el 24 de septiembre?

La suspensión está concentrada en nueve localidades y sectores pertenecientes al municipio de Nuevo Morelos, por lo que no se trata de un apagón generalizado en Tamaulipas ni en todo México.

Las zonas señaladas son: Cabecera de Nuevo Morelos

Ejido Tanzapán

La Reforma

Francisco Villa

Lienzo Charro

Santa Cruz del Toro

Cruz Grande

Las Huertas

Las Huellas

Los habitantes de estas comunidades deberán considerar que durante buena parte del día podrían no contar con electricidad, por lo que la recomendación es adelantar actividades que dependan directamente del suministro.

El corte comenzará alrededor de las 09:45 horas y se prolongará hasta las 17:45 horas / FB: @CFENacional

¿A qué hora comenzará el corte de luz?

Los trabajos están programados para comenzar a las 09:45 horas del jueves 24 de septiembre y finalizar aproximadamente a las 17:45 horas, lo que representa una interrupción de hasta ocho horas.

El horario podría afectar actividades laborales, comerciales y domésticas, particularmente aquellas que dependen de computadoras, refrigeración, internet, equipos eléctricos o sistemas de bombeo.

Por ello, entre las precauciones más útiles está cargar previamente dispositivos electrónicos, desconectar aparatos sensibles y prever alternativas si alguna actividad indispensable depende de la energía eléctrica.

La medida tiene como finalidad reducir riesgos de fallas posteriores / FB: @CFENacional

¿Por qué CFE suspenderá temporalmente el servicio?

El motivo del corte son trabajos programados de mantenimiento en la infraestructura eléctrica de la zona.

Este tipo de maniobras permite intervenir equipos y redes sin mantener energizadas determinadas instalaciones, con el objetivo de trabajar con mayor seguridad y mantener la calidad y continuidad del servicio una vez concluidas las labores.

La suspensión no corresponde entonces a una falla imprevista o a una emergencia, sino a una interrupción programada para permitir el mantenimiento.

La suspensión está concentrada en nueve localidades y sectores pertenecientes al municipio de Nuevo Morelos / FB: @CFENacional

CFE pide a usuarios tomar precauciones

Ante este tipo de trabajos, la recomendación para los usuarios es organizar las actividades que dependan de electricidad antes de que comience el corte y evitar contratiempos durante las horas en las que no habrá suministro.

Quienes trabajen desde casa deberán considerar alternativas para mantener conexión a internet y batería disponible, mientras que comercios que dependan de refrigeradores, congeladores o terminales electrónicas también tendrán que prever el periodo sin energía.

Los habitantes que utilicen dispositivos médicos o equipos esenciales conectados permanentemente a la corriente deberán tomar medidas adicionales y contar con alternativas de respaldo.

¿La luz regresará exactamente a las 17:45 horas?

El horario programado establece que los trabajos concluirán alrededor de las 17:45 horas, aunque en este tipo de maniobras el restablecimiento puede depender de las condiciones operativas y del avance de las labores.

Por ello, lo recomendable es considerar ese horario como referencia y mantenerse atento a cualquier actualización que pueda surgir durante la jornada.

La suspensión de ocho horas prevista para Nuevo Morelos forma parte de diferentes trabajos programados en infraestructura eléctrica que se realizan en distintas regiones del país. Otros avisos para el mismo 24 de septiembre también han reportado intervenciones en zonas de Tamaulipas y Nuevo León, aunque con horarios y duraciones distintas.

¿Qué hacer si el corte de luz no estaba programado en tu zona?

Si un usuario presenta una falla eléctrica y su comunidad no aparece dentro de los avisos programados, puede reportarla directamente mediante los canales de atención de la CFE.