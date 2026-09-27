Marcha por Ayotzinapa 2026: padres de los 43 exigen justicia a 12 años de su desaparición

Nuevas generaciones de las familias se sumaron para exigir respuestas sobre el paradero de los jóvenes / Especial

Familiares de los estudiantes desaparecidos encabezan la movilización del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la CDMX

Al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa volvieron a tomar las calles de la Ciudad de México este 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes ocurrida en Iguala, Guerrero, en 2014. La movilización partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, donde las familias mantienen la misma exigencia que ha marcado más de una década de protestas: conocer qué ocurrió con sus hijos y dónde se encuentran. El Gobierno federal informó previamente que el lunes 28 de septiembre presentará un nuevo informe sobre las líneas de investigación del caso.

Las fotografías de los jóvenes volvieron a encabezar el contingente. Pese al paso de los años y a los problemas de salud que enfrentan algunos familiares, madres y padres caminaron acompañados esta vez por hijos y nietos, quienes vistieron playeras azul cielo con los rostros de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. La presencia de estas nuevas generaciones mostró cómo la exigencia de justicia se ha extendido dentro de las propias familias durante los últimos 12 años.

Se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes ocurrida en Iguala, Guerrero, en 2014 / Especial

Padres de los 43 esperan nuevas respuestas sobre Ayotzinapa

Al comenzar la movilización, Melitón Ortega, vocero de las familias, señaló que los padres permanecen atentos a la información que las autoridades entregarán sobre las nuevas investigaciones, las detenciones realizadas y las solicitudes de extradición relacionadas con el caso.

El Gobierno federal ha informado que trabaja con nuevas líneas basadas, entre otros elementos, en análisis científicos y registros telefónicos vinculados con los acontecimientos registrados durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los resultados más recientes serán presentados el lunes 28.

Ortega recordó que durante la reunión del pasado 27 de agosto, la Presidencia planteó continuar utilizando una nueva metodología científica para intentar avanzar en las investigaciones.

“Esperemos que no haya más, pues que vaya a complicar el sentir de los padres”, señaló.

Las familias han reconocido algunas detenciones recientes, pero sus representantes han insistido en que todavía no existen respuestas definitivas sobre el paradero de los estudiantes. Previamente, su abogado Isidoro Vicario señaló que, aunque reconocen acciones contra algunos presuntos responsables, siguen sin conocer dónde están los jóvenes y reclaman la falta de sentencias condenatorias.

La movilización partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino / Especial

Madre de normalista pide a Sheinbaum avanzar en investigación

Durante la marcha, María de Jesús Tlatempa, madre del normalista desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, reiteró los reclamos que las familias han dirigido al Gobierno federal y volvió a pedir que las investigaciones continúen hasta esclarecer el caso.

"Nosotros le pedimos a la presidenta que deje de apoyar a los militares y que vea el caso de Ayotzinapa, porque a 12 años nosotros vamos a seguir en pie de lucha, no la podemos dejar".

Las familias han insistido durante las movilizaciones de este aniversario en la entrega de documentación militar que consideran relevante para las investigaciones. Existe una resolución judicial relacionada con más de 800 folios cuya entrega ha sido reclamada por los familiares y sus representantes.

Tlatempa aseguró que el paso del tiempo también ha incrementado la presión dentro de los propios hogares, donde las familias continúan preguntando qué avances han obtenido de las autoridades.

Señaló que "en nuestros hogares, nuestras familias nos preguntan "¿qué les ha resuelto la Presidenta?", y nosotros les decimos "hasta ahora nada". La investigación ahorita ahí quedó, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se fue, porque ya no le dieron condiciones para seguir investigando".

La marcha de este sábado se desarrolla bajo el lema “Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga” / Especial

Familias piden regreso del GIEI

Otro de los reclamos presentes durante la jornada fue el posible regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes participaron durante años en la investigación del caso y posteriormente dejaron México.

Para los padres y madres, recuperar el acompañamiento internacional representa una de las vías que consideran necesarias para continuar las indagatorias. En las movilizaciones realizadas durante los días previos al aniversario también han cuestionado la falta de acceso a información que consideran relevante y han solicitado nuevamente la entrega de documentación relacionada con las fuerzas armadas.

La marcha de este sábado se desarrolla bajo el lema “Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, una frase con la que las familias buscan remarcar que, pese al paso de más de una década, no consideran cerrado el caso.

Más de 30 autobuses llegan con normalistas a CDMX

Los padres no marcharon solos. Cientos de estudiantes de diferentes escuelas normales del país viajaron hasta la Ciudad de México para acompañarlos y se incorporaron al contingente rumbo al Zócalo.

Normalistas procedentes de Guerrero, Michoacán y Zacatecas, entre otros estados, caminaron portando pancartas, fotografías y mantas relacionadas con el caso. Durante las jornadas previas, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México realizaron diferentes protestas en Guerrero para exigir justicia al cumplirse 12 años de los hechos.

Entre los contingentes apareció una manta roja en apoyo a los 43, mientras algunos manifestantes llevaron féretros de cartón pintados de negro y rojo, acompañados de una cruz con la palabra “Ayotzinapa”.

A las familias también se sumaron integrantes de organizaciones que han acompañado el caso durante estos años, entre ellas los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, así como representantes de Serapaz.

Estudiantes de la UNAM se suman a la marcha por Ayotzinapa

Grupos estudiantiles de la UNAM, organizaciones civiles y diferentes colectivos también se incorporaron a la movilización. Durante esta misma semana, familiares de los normalistas habían acudido a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para invitar a los universitarios a participar en la marcha del aniversario.

Entre las pancartas que aparecieron durante el recorrido destacó una portada por estudiantes universitarios con la frase: “Desencuartelen la verdad. A 12 años ¡justicia para Ayotzinapa!”.

La participación de jóvenes universitarios y normalistas permitió que el contingente creciera conforme avanzaba por Paseo de la Reforma, mientras las familias continuaban llevando al frente las fotografías de los 43 estudiantes.

Bloque negro aparece durante la marcha

En la parte posterior de la movilización también apareció un grupo de personas vestidas de negro y con el rostro cubierto. Durante el recorrido se registraron daños en mobiliario urbano, entre ellos un puesto metálico de servicio para bicicletas ubicado sobre Paseo de la Reforma.

Ante estos hechos, las familias de los normalistas hicieron un llamado para conservar el carácter pacífico de la movilización y deslindar su jornada de protesta de acciones que no correspondieran con su objetivo principal.

Los padres han mantenido durante estos días una agenda de actividades en la Ciudad de México. Antes de la movilización de este 26 de septiembre realizaron protestas ante la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sostuvieron un encuentro con el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, quien ofreció dar seguimiento a expedientes vinculados con el caso.

Doce años y la misma pregunta: ¿Dónde están?

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ocurrió durante los hechos violentos registrados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Doce años después, las investigaciones continúan abiertas y el destino de los jóvenes no ha sido esclarecido de manera definitiva.

En este nuevo aniversario, las familias vuelven a colocar una misma pregunta en el centro de la discusión: ¿Dónde están los 43?

Las recientes detenciones y nuevas líneas de investigación han abierto otros frentes dentro del expediente, pero los familiares sostienen que ningún avance será suficiente mientras no conozcan el paradero de sus hijos. El próximo momento clave será el lunes 28 de septiembre, cuando el Gobierno federal tiene previsto presentar nueva información sobre el caso.