Cierres en Línea 3 del Metrobús CDMX: estas estaciones suspenderán servicio en septiembre y octubre

Usuarios del Metrobús deberán tomar previsiones, ya que varias estaciones permanecerán cerradas temporalmente. / iStock

Estaciones tendrán cierres programados durante varios fines de semana; conoce las fechas para evitar contratiempos

Si utilizas la Línea 3 del Metrobús de la Ciudad de México, toma precauciones. Durante septiembre y octubre de 2026 habrá cierres programados en cinco estaciones, debido a trabajos de rehabilitación que se realizarán de manera escalonada.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que las intervenciones tienen como objetivo rehabilitar las guías táctiles y sustituir tapas de registro, como parte de las acciones para mejorar la accesibilidad y las condiciones de movilidad en este sistema de transporte.

Cinco estaciones de la Línea 3 suspenderán temporalmente el servicio por trabajos de rehabilitación. / FB: @MetrobusCDMX

¿Qué estaciones de la Línea 3 del Metrobús estarán cerradas?

Los trabajos afectarán temporalmente a Balderas, Juárez, Hidalgo, Mina y Guerrero. Los cierres se realizarán principalmente durante fines de semana para reducir las afectaciones a las personas usuarias.

Este es el calendario anunciado: Balderas: 26 y 27 de septiembre.

Juárez: 3 y 4 de octubre.

Hidalgo: 10 y 11 de octubre.

Mina: 17 y 18 de octubre.

Guerrero: 24 y 25 de octubre.

Durante estos periodos será necesario suspender el servicio en las estaciones intervenidas debido a que las obras contemplan retiro de pisos y guías táctiles, eliminación de elementos dañados, nivelación de superficies y colocación de nuevas piezas.

Usuarios de la Línea 3 deberán anticipar sus traslados ante los cierres programados. / @MetrobusCDMX

¿Por qué están realizando obras en el Metrobús?

Las labores forman parte de un proyecto más amplio de rehabilitación que comenzó en agosto y contempla estaciones de las Líneas 1, 2 y 3, principalmente aquellas con mayor antigüedad y afluencia.

De acuerdo con la información difundida por Semovi, en total se rehabilitarán mil 200 metros lineales de guía táctil y 114 tapas de registro, con el objetivo de avanzar hacia condiciones de accesibilidad universal.

Además de las cinco estaciones que tendrán cierres durante septiembre y octubre, el programa incluye intervenciones en puntos como Deportivo 18 de Marzo, De La Salle, Patriotismo, Amores, Dr. Vértiz, Centro SCOP, UPIICSA, Obrero Mundial, Centro Médico y Poniente 128.

Ante los cierres escalonados, se recomienda a quienes utilizan la Línea 3 del Metrobús revisar las fechas correspondientes a su estación habitual y anticipar sus traslados durante los fines de semana afectados.