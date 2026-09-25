Sujetos incendiaron un auto y la fachada de una vivienda en San Juan de Aragón. / RS

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres descendieron de un vehículo, rociaron líquido inflamable y provocaron el incendio antes de escapar

Un ataque ocurrido en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, quedó registrado por cámaras de videovigilancia. Dos sujetos con el rostro cubierto fueron captados cuando presuntamente rociaron combustible sobre un automóvil y la fachada de una vivienda para después prenderles fuego.

Los hechos se registraron sobre Avenida 602, en la colonia CTM San Juan de Aragón, donde las imágenes muestran la rapidez con la que los responsables realizaron la agresión y posteriormente huyeron del lugar.

Los hombres rociaron líquido inflamable antes de provocar el incendio. / Captura

¿Cómo incendiaron el auto y la casa en San Juan de Aragón?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, dos hombres vestidos con prendas oscuras y con el rostro cubierto descendieron de un vehículo llevando recipientes con una sustancia aparentemente inflamable.

Los individuos se acercaron a un automóvil estacionado frente al inmueble y vertieron el líquido tanto sobre la unidad como en el acceso de la vivienda. Segundos después iniciaron el fuego, provocando un flamazo y la propagación de las llamas.

Una vez iniciado el incendio, los hombres corrieron de regreso al vehículo en el que habían llegado y escaparon del sitio.

El fuego alcanzó el automóvil y parte de la fachada de la vivienda, según los reportes disponibles hasta la tarde de este 25 de septiembre.

Los hechos se registraron sobre Avenida 602, en la colonia CTM San Juan de Aragón. / Captura

¿Por qué incendiaron la vivienda y el automóvil?

Hasta el momento, no existe una versión oficial que establezca el motivo del ataque. Tampoco se ha informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos

En redes sociales han circulado versiones que relacionan lo sucedido con una presunta riña o un posible intento de extorsión y cobro de piso. Sin embargo, estas hipótesis no han sido confirmadas por las autoridades capitalinas, por lo que no pueden considerarse como el móvil establecido de la agresión.