¿Capitalinos tienen casa propia? Esto reveló el INEGI sobre la vivienda en CDMX

La Encuesta Intercensal 2025 ofrece una nueva radiografía de la vivienda en la Ciudad de México / Magnific

50.8% de las viviendas particulares habitadas son propias, mientras que casi tres de cada 10 son rentadas

Tener una casa propia en la Ciudad de México continúa siendo una realidad para aproximadamente la mitad de las viviendas particulares habitadas de la capital. Los nuevos resultados del Panorama Sociodemográfico de México 2025, elaborado a partir de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), permiten conocer cómo se distribuyen los hogares entre quienes habitan una propiedad propia, quienes rentan y aquellos que viven en una casa prestada o perteneciente a algún familiar.

Los datos señalan que en la CDMX existen 3 millones 22 mil 557 viviendas particulares habitadas. De ese universo, un millón 535 mil 459, equivalentes a 50.8%, son reportadas como propias, mientras que 813 mil 68, es decir, 26.9%, son rentadas. En términos sencillos, prácticamente cinco de cada 10 viviendas son propias y casi tres de cada 10 se encuentran bajo un esquema de alquiler.

En la CDMX existen 3 millones 22 mil 557 viviendas particulares habitadas / Magnific

¿Cuántas viviendas son propias y rentadas en CDMX?

La radiografía del INEGI también muestra que existe un sector importante de la población que vive en un inmueble que no es propio, pero tampoco paga necesariamente una renta. De las viviendas particulares habitadas de la capital, 553 mil 128, equivalentes a 18.3%, corresponden a inmuebles de algún familiar o que fueron prestados a sus residentes.

Otro 4%, equivalente a 120 mil 902 viviendas, fue clasificado dentro de “otra situación”. En conjunto, los resultados muestran una Ciudad de México en la que la propiedad continúa siendo la condición predominante, aunque prácticamente la mitad de las viviendas particulares habitadas se encuentra bajo una condición diferente.

La Encuesta Intercensal 2025 es uno de los instrumentos utilizados por el INEGI para actualizar la información demográfica y socioeconómica entre los censos nacionales. El levantamiento se realizó del 6 de octubre al 14 de noviembre de 2025 y permite generar estimaciones sobre población y vivienda con desglose hasta municipio o demarcación territorial.

Cinco de cada 10 viviendas son propias y casi tres de cada 10 se encuentran bajo un esquema de alquiler / Especial

¿En qué alcaldías de CDMX se renta más?

Las diferencias se hacen todavía más evidentes al revisar los datos por alcaldía. Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo destacan entre las demarcaciones con mayor proporción de viviendas rentadas, mientras que el panorama cambia considerablemente en zonas periféricas de la capital.

En Benito Juárez se contabilizaron 183 mil 622 viviendas particulares habitadas, de las cuales 79 mil 806, equivalentes a 43.7%, son rentadas. Esto significa que más de cuatro de cada 10 viviendas de esta alcaldía se encuentran bajo un esquema de alquiler.

En Cuauhtémoc, de un total de 205 mil 607 viviendas, 86 mil 561, es decir, 42.1%, son alquiladas. La demarcación mantiene así una presencia importante del mercado de renta dentro de una zona caracterizada por una alta concentración de vivienda, servicios, oficinas y actividades comerciales.

El comportamiento es similar en Miguel Hidalgo, donde se registraron alrededor de 169 mil viviendas y 71 mil 487, equivalentes a 42.3%, corresponden a viviendas rentadas.

Existe un sector importante de la población que vive en un inmueble que no es propio, pero tampoco paga una renta / Magnific

En estas alcaldías menos de la mitad vive en casa propia

El contraste se vuelve más evidente cuando se suman las diferentes condiciones de tenencia que no corresponden a vivienda propia. Al considerar los inmuebles rentados, prestados o pertenecientes a familiares y aquellos clasificados en otra situación, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo superan el 50%.

En Benito Juárez, estas condiciones representan en conjunto 51.6% de las viviendas; en Cuauhtémoc alcanzan 53.1%, mientras que Miguel Hidalgo registra 56.1%. Esto implica que en esas tres alcaldías menos de la mitad de las viviendas particulares habitadas están clasificadas como propias de quienes residen en ellas.

En contraste, demarcaciones ubicadas hacia la periferia de la Ciudad de México, entre ellas Milpa Alta, La Magdalena Contreras y Tláhuac, presentan un panorama diferente, con una menor proporción de viviendas bajo condiciones distintas a la propiedad.

¿Qué alcaldías tienen más viviendas en CDMX?

Si la comparación se realiza por cantidad total y no por condición de propiedad, Iztapalapa se mantiene como la alcaldía con el mayor número de viviendas, con 576 mil 462.

Le sigue Gustavo A. Madero, donde se contabilizaron 377 mil 332 viviendas, mientras que Álvaro Obregón aparece con 229 mil 657. La distribución guarda relación con el tamaño poblacional y territorial de las diferentes demarcaciones, por lo que tener más viviendas no necesariamente significa registrar un mayor porcentaje de propiedades rentadas.

Los resultados forman parte de la Encuesta Intercensal 2025, cuyo propósito es actualizar el conocimiento sobre la población y las viviendas particulares habitadas del país entre los censos de población. Para esta edición, el INEGI trabajó con una muestra nacional de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas.

¿Qué bienes tienen los hogares de la Ciudad de México?

El estudio no solamente permite conocer quién es propietario o arrendatario. También ofrece una radiografía de los bienes y equipamiento disponibles dentro de las viviendas capitalinas, mostrando diferencias importantes entre artículos que prácticamente se han generalizado y tecnologías que todavía tienen una presencia reducida.

De acuerdo con los resultados, 96% de las viviendas dispone de refrigerador y 86.6% cuenta con lavadora. En materia de movilidad, 48.1% reportó disponibilidad de automóvil, 13.3% de motocicleta y 18.8% de bicicleta.

Las tecnologías relacionadas con generación o aprovechamiento de energía solar todavía presentan una penetración considerablemente menor. 0.9% de las viviendas cuenta con panel solar, mientras que 9.5% dispone de calentador solar, según los resultados reportados.

¿La mitad de los capitalinos tiene casa propia?

Aquí existe una precisión importante. Los porcentajes del INEGI se refieren a la condición de tenencia de las viviendas particulares habitadas, no directamente al porcentaje de personas que individualmente poseen una casa.

Por ello, decir que “50.8% de los capitalinos son propietarios” no sería exactamente lo mismo que muestran los datos. La lectura adecuada es que 50.8% de las viviendas particulares habitadas de la Ciudad de México están reportadas como propias, mientras que 26.9% son rentadas, 18.3% pertenecen a algún familiar o son prestadas y 4% se encuentra en otra situación.