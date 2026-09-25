El compositor dijo que la periodista y sus colegas inventaron chismes sobre él / Especial

La conductora de Ventaneando rechazó las acusaciones del cantante

La polémica alrededor de Aleks Syntek sumó un nuevo capítulo, ahora con Pati Chapoy como protagonista. La periodista respondió públicamente después de que el cantante la responsabilizara, junto con sus compañeros de Ventaneando, de haber afectado a su familia mediante la difusión de lo que él considera información falsa. Chapoy rechazó los señalamientos y sostuvo que ni ella ni el equipo del programa son responsables de las situaciones personales que atraviesa el intérprete.

El enfrentamiento ocurre después de varios días en los que Syntek ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación pública. Una de las polémicas más recientes se produjo tras su presentación en la alcaldía Benito Juárez, donde interrumpió en distintos momentos su actuación para dirigirse al público y hacer una serie de reclamos. Ahora, el músico ha dirigido sus críticas hacia la comunicadora y condicionó incluso su regreso a México.

Por medio de las redes, Aleks Syntek acusó a Pati Chapoy de supuestamente destruir a su familia / Especial

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Pati Chapoy?

A través de redes sociales, Syntek lanzó un señalamiento directo contra la periodista y sus compañeros, a quienes responsabilizó de los problemas que habrían afectado a su entorno familiar. El cantante aseguró además que no piensa regresar al país hasta que exista un compromiso para dejar de publicar información que, desde su perspectiva, es falsa.

"Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a México hasta que prometa no dar notas falsas, gracias", se lee en el mensaje de Syntek.

Pati Chapoy responde a las acusaciones de Aleks Syntek

La periodista señaló que, cuando una persona atraviesa por un problema, puede resultar más sencillo responsabilizar a terceros que reconocer lo que ocurre en su propia vida. Desde esa perspectiva, sostuvo que Ventaneando no ha provocado las recientes polémicas protagonizadas por el cantante.

"Creo que Aleks se está equivocando tremendamente porque el que está dando la noticia, y yo no he hecho absolutamente nada, ni el equipo de Ventaneando, él es el que ha provocado todo lo que ha pasado en su vida”.

Chapoy también se refirió a la relación actual del intérprete con su familia y sostuvo que, si existe algún distanciamiento, no corresponde atribuírselo a ella o al programa. Su postura fue que las propias publicaciones y declaraciones de Syntek son las que han generado buena parte de la conversación pública que posteriormente retoman los medios de comunicación.

De esta manera, la periodista rechazó la acusación de haber emprendido alguna acción destinada a perjudicar personalmente al músico y defendió el trabajo realizado por el equipo de Ventaneando.

La periodista detalló que el cantante atraviesa por problemas personales / Especial

Pati Chapoy recuerda polémica de Aleks Syntek de 2018

Durante su respuesta, Chapoy también regresó a una controversia que rodeó al cantante en 2018, cuando un adolescente británico de 17 años difundió capturas de supuestos mensajes privados de Instagram atribuidos a Syntek, en los cuales presuntamente aparecían expresiones como "lindo" y "sexy".

Según recordó la periodista, después de que el caso comenzó a circular públicamente, el equipo de Ventaneando buscó a Aleks Syntek para ofrecerle un espacio en el que pudiera hablar sobre lo sucedido. De acuerdo con Chapoy, inicialmente el músico aceptó conceder la entrevista, pero finalmente decidió no realizarla.

"A la hora de la hora dijo que no", expresó Chapoy.

La conductora utilizó ese antecedente para defender la manera en que el programa ha abordado las controversias relacionadas con Syntek, argumentando que en aquella ocasión se intentó obtener directamente su postura antes de continuar con la cobertura del tema.

Aleks Syntek amenazó con no regresar a México hasta que Ventaneando no diga chismes / Especial

¿Por qué Aleks Syntek dice que no regresará a México?

En su mensaje, el cantante fue más allá de las acusaciones contra Chapoy y afirmó que no regresará a México hasta que la periodista prometa no difundir notas falsas sobre él. La declaración llega después de que Syntek haya protagonizado diferentes episodios públicos que han generado críticas y comentarios en redes sociales.

Entre ellos se encuentra su reciente presentación en la alcaldía Benito Juárez, donde el intérprete realizó diversos comentarios frente al público que posteriormente se viralizaron y generaron opiniones divididas.

Los integrantes del programa señalaron los problemas del cantante / Especial

Pati Chapoy sostiene que Ventaneando no destruyó a Syntek

La periodista mantuvo una postura firme frente a la acusación. Para Chapoy, las dificultades personales o familiares que pueda atravesar Aleks Syntek no pueden atribuirse automáticamente a la cobertura realizada por su programa, especialmente cuando varias de las situaciones que han generado conversación proceden de declaraciones o publicaciones realizadas por el propio cantante.

Por ahora, Syntek tampoco ha detallado públicamente cuáles son específicamente las notas de Ventaneando que considera falsas ni de qué manera, según su versión, provocaron la afectación familiar que menciona.