Mujer es asesinada durante fiesta patronal de la Virgen de la Merced en Guanajuato

La víctima participaba como danzante en la celebración religiosa cuando fue atacada a balazos; las detonaciones provocaron pánico entre los asistentes

Una celebración en honor a la Virgen de la Merced terminó en tragedia en Valle de Santiago, Guanajuato, luego de que una mujer que participaba en las actividades como danzante fuera asesinada a balazos en las inmediaciones del templo.

El ataque ocurrió la noche del jueves 24 de septiembre, mientras decenas de personas se encontraban reunidas en el barrio de La Loma para participar en las tradicionales fiestas patronales. Tras la agresión, las actividades programadas fueron suspendidas.

¿Qué pasó durante la fiesta de la Virgen de la Merced?

Los hechos se registraron aproximadamente a las 21:00 horas, en la zona del Templo de la Merced, ubicado sobre la calle Zaragoza, donde se desarrollaban actividades religiosas y culturales.

De acuerdo con primeros reportes, la víctima formaba parte de un grupo de danza y recibió varios disparos mientras se realizaban los festejos. Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Reportes locales identificaron a la víctima únicamente como Patricia. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente el móvil de la agresión.

Detonaciones provocan pánico entre los asistentes

El ataque ocurrió mientras había familias y fieles en la zona. En redes sociales circuló una grabación realizada desde el interior del templo en la que se escuchan varias detonaciones, tras las cuales algunos asistentes intentan resguardarse y se agachan detrás de las bancas.

Después de lo ocurrido, elementos de seguridad acudieron al sitio y la zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Las detonaciones provocaron momentos de tensión entre los asistentes. / RS

Suspenden fiesta patronal tras el ataque

Las actividades que todavía estaban contempladas dentro de la fiesta patronal de la Virgen de la Merced fueron suspendidas después del ataque. La celebración es una de las festividades religiosas de mayor relevancia en Valle de Santiago.