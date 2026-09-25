El dictamen de causalidad vial concluyó que la conductora de N+ Guadalajara no respetó la luz roja antes del choque

La investigación por el accidente en el que murió Jostin Santamaría, de 19 años, dio un giro importante luego de que la Fiscalía de Jalisco concluyera el peritaje de causalidad vial y determinara que Michelle ’N’, conductora del segmento del clima de N+ Guadalajara, no respetó la señal de alto antes de la colisión ocurrida la madrugada del 17 de septiembre en Guadalajara.

El resultado pericial despeja una de las principales dudas que existían desde las primeras horas posteriores al siniestro: cuál de los dos conductores tenía el derecho de paso. De acuerdo con la conclusión difundida por la Fiscalía, la omisión del alto correspondió a la conductora, por lo que la investigación ya cuenta con un elemento técnico para atribuir la causalidad vial del accidente.

Fiscalía de Jalisco concluyó el peritaje de causalidad vial y responsabiliza a la chica del clima de Guadalajara / Especial

¿Qué pasó en el accidente de Michelle Zepeda y Jostin Santamaría?

El percance ocurrió durante las primeras horas del jueves 17 de septiembre de 2026, en el cruce de Vallarta y Enrique Díaz de León, en Guadalajara, cerca de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Jostin Santamaría circulaba en una motocicleta cuando se produjo el impacto con el vehículo conducido por Michelle ’N’.

El joven sufrió lesiones de gravedad y murió a consecuencia del choque, mientras que la presentadora también resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y ordenó los peritajes necesarios para reconstruir la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

Durante los primeros días circularon versiones contradictorias sobre lo ocurrido, especialmente en torno a quién habría incumplido la señal de tránsito. Esa incógnita quedó parcialmente resuelta con el dictamen técnico de causalidad vial.

Las autoridades mencionaron que Michelle ’N’ no respetó la señal de alto antes de la colisión / Especial

Michelle Zepeda se pasó el alto, determina peritaje

El punto central del dictamen es que Michelle ’N’ omitió el alto en el cruce donde ocurrió la colisión. Con ello, la Fiscalía atribuyó a la conductora la responsabilidad vial del percance en el que murió Jostin Santamaría.

“Derivado de los peritajes realizados, se determinó que el percance en el que una mujer atropelló a un motociclista fue responsabilidad de la conductora”, señaló la Fiscalía estatal.

La conclusión representa un avance importante en la carpeta porque permite establecer técnicamente cómo ocurrió el impacto. Sin embargo, la responsabilidad vial señalada en un peritaje no equivale por sí sola a una sentencia penal, por lo que el procedimiento deberá continuar ante las instancias correspondientes.

Las pruebas de alcoholemia y toxicológicas resultaron negativas / Especial

¿Michelle ’N’ conducía alcoholizada?

Otro de los puntos que se investigó desde el inicio fue si la conductora había consumido alcohol o alguna otra sustancia antes del choque. Los reportes disponibles señalan que las pruebas de alcoholemia y toxicológicas resultaron negativas, por lo que hasta ahora no existe un elemento oficial que relacione el accidente con el consumo de alcohol o drogas.

Esto significa que la conclusión del peritaje se concentra específicamente en la omisión de la señal de alto, y no en una supuesta conducción bajo los efectos de alguna sustancia.

Fiscalía descarta que Michelle ’N’ huyera del lugar

Después del accidente también circularon versiones que aseguraban que Michelle ’N’ había abandonado el sitio. La Fiscalía de Jalisco descartó esa interpretación y explicó que la conductora fue trasladada a un hospital debido a las lesiones que sufrió durante la colisión.

La autoridad señaló además que la presentadora de TV permaneció localizable y que un agente del Ministerio Público acudió al hospital para entrevistarla como parte de las diligencias. Por ello, la información disponible no sostiene que la conductora se haya dado a la fuga. Su salida del lugar obedeció a la atención médica que requería después del choque.

¿Michelle Zepeda irá a prisión?

Tras conocerse el dictamen, una de las principales preguntas es qué consecuencias legales podría enfrentar la conductora. El caso se ha manejado dentro del marco de un posible homicidio culposo, pero hasta ahora no existe una sentencia definitiva que permita afirmar que la mujer será enviada a prisión.

La Fiscalía deberá continuar con las actuaciones correspondientes y determinar qué salida jurídica procede de acuerdo con la legislación aplicable. Además, el vehículo involucrado cuenta con una póliza de seguro vigente, por lo que la aseguradora participaría en el proceso relacionado con la reparación del daño a la familia de Jostin Santamaría.

¿Habrá acuerdo reparatorio con la familia de Jostin Santamaría?

Una de las posibilidades contempladas es un acuerdo reparatorio, figura que puede utilizarse en determinados casos culposos cuando se cumplen los requisitos legales.

De acuerdo con los reportes publicados después del peritaje, la familia del joven y la aseguradora podrían participar en las negociaciones relacionadas con la reparación del daño. Sin embargo, el resultado dependerá de cómo avance el procedimiento y de que se cumplan las condiciones previstas por la ley.

Si no se alcanza una salida alterna, el caso podría continuar hacia otras etapas procesales. Por ahora, no existe una resolución judicial definitiva sobre las consecuencias penales para la conductora.

¿Quién es Michelle ’N’?

Michelle ’N’ es conductora del segmento del clima de N+ Guadalajara, y su nombre comenzó a ocupar las conversaciones en redes sociales después del accidente del 17 de septiembre. El caso cobró mayor relevancia pública por la muerte de Jostin Santamaría, de 19 años, y por las dudas iniciales sobre quién tenía el derecho de paso en el cruce donde ocurrió la colisión.