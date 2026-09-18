Alrededor de 50 personas murieron después de consumir alcohol adulterado en el estado de Ondo, al sur de Nigeria, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales.
Hasta el momento, se han contabilizado 49 personas fallecidas en el área de Irele, mientras que el número de afectados asciende a 170. Ante esta situación, las autoridades no descartan que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar.
¿Qué provocó las muertes?
El comisionado de Sanidad de Ondo, Banji Ajaka, señaló que las muertes estarían relacionadas con el consumo de sustancias alcohólicas durante dos ceremonias realizadas en comunidades de la zona.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, se sospecha que una persona consiguió la bebida y posteriormente la llevó para que fuera consumida durante las celebraciones.
Investigan el origen del alcohol
Tras lo ocurrido, las autoridades trabajan para identificar de dónde provino el alcohol adulterado y evitar que continúe su venta.
La investigación busca establecer el origen de las bebidas que fueron consumidas durante las ceremonias, mientras las autoridades mantienen el registro de personas afectadas por el incidente.