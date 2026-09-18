Las autoridades de Ondo reportaron 49 fallecidos y 170 personas afectadas; investigan el origen de las bebidas consumidas

Alrededor de 50 personas murieron después de consumir alcohol adulterado en el estado de Ondo, al sur de Nigeria, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales.

Las autoridades de Ondo investigan el origen de las bebidas que provocaron decenas de muertes / Pixabay

Hasta el momento, se han contabilizado 49 personas fallecidas en el área de Irele, mientras que el número de afectados asciende a 170. Ante esta situación, las autoridades no descartan que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar.

¿Qué provocó las muertes?

El comisionado de Sanidad de Ondo, Banji Ajaka, señaló que las muertes estarían relacionadas con el consumo de sustancias alcohólicas durante dos ceremonias realizadas en comunidades de la zona.

El consumo de alcohol adulterado dejó 49 personas fallecidas y 170 afectadas en el estado de Ondo / Especial

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se sospecha que una persona consiguió la bebida y posteriormente la llevó para que fuera consumida durante las celebraciones.

Investigan el origen del alcohol

Tras lo ocurrido, las autoridades trabajan para identificar de dónde provino el alcohol adulterado y evitar que continúe su venta.