VIDEO | Muere joven tras aparatoso choque y volcamiento en San Luis Río Colorado

Un joven perdió la vida tras el aparatoso choque y volcamiento ocurrido en San Luis Río Colorado / Especial

El copiloto quedó prensado dentro del vehículo y fue rescatado con las quijadas de vida; el conductor de 18 años quedó bajo custodia policiaca

Un joven perdió la vida y otro resultó con lesiones de consideración luego de protagonizar un aparatoso choque y volcamiento durante la mañana del jueves, en San Luis Río Colorado.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El automóvil Toyota Yaris terminó volcado luego de impactarse contra una guarnición y un poste / Captura de pantalla

El percance ocurrió poco antes del mediodía, cuando un automóvil Toyota Yaris circulaba a exceso de velocidad por la colonia Progreso.

Al llegar al cruce de la calle 47 y avenida Chihuahua, el vehículo colisionó contra la guarnición y posteriormente contra un poste, para después volcarse.

Copiloto quedó prensado

Tras el accidente, ambos jóvenes resultaron lesionados. El conductor, identificado como Daniel Alfonso, de 18 años, sufrió múltiples golpes.

Bomberos Voluntarios utilizaron las quijadas de vida para rescatar al copiloto que quedó prensado / Captura de pantalla

Mientras que el copiloto, cuya identidad no fue establecida, quedó prensado al interior del automóvil. Elementos de Bomberos Voluntarios utilizaron las quijadas de vida para lograr rescatarlo.

El joven fue trasladado para recibir atención médica debido a la gravedad de sus heridas; sin embargo, murió mientras recibía atención.

Conductor quedó bajo custodia

Al lugar también acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes realizaron el informe policial homologado correspondiente.

El copiloto sufrió heridas de extrema gravedad y murió mientras recibía atención médica / Captura de pantalla