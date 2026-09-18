Un joven perdió la vida y otro resultó con lesiones de consideración luego de protagonizar un aparatoso choque y volcamiento durante la mañana del jueves, en San Luis Río Colorado.
¿Cómo ocurrió el accidente?
El percance ocurrió poco antes del mediodía, cuando un automóvil Toyota Yaris circulaba a exceso de velocidad por la colonia Progreso.
Al llegar al cruce de la calle 47 y avenida Chihuahua, el vehículo colisionó contra la guarnición y posteriormente contra un poste, para después volcarse.
Copiloto quedó prensado
Tras el accidente, ambos jóvenes resultaron lesionados. El conductor, identificado como Daniel Alfonso, de 18 años, sufrió múltiples golpes.
Mientras que el copiloto, cuya identidad no fue establecida, quedó prensado al interior del automóvil. Elementos de Bomberos Voluntarios utilizaron las quijadas de vida para lograr rescatarlo.
El joven fue trasladado para recibir atención médica debido a la gravedad de sus heridas; sin embargo, murió mientras recibía atención.
Conductor quedó bajo custodia
Al lugar también acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes realizaron el informe policial homologado correspondiente.
Daniel Alfonso fue hospitalizado debido a las lesiones que sufrió durante el accidente y quedó bajo custodia policiaca, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.