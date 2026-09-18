¿Existe el “Triángulo de las Bermudas de Indonesia”? Tragedia de ferry revive una aterradora leyenda

Un nuevo accidente marítimo en Indonesia volvió a poner bajo los reflectores una zona rodeada de tragedias y mitos

El naufragio del ferry Virgo Transport 8 en aguas del mar de Java, cerca de las islas Masalembu, volvió a despertar la leyenda del llamado “Triángulo de las Bermudas de Indonesia”. La embarcación viajaba de Surabaya hacia Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, cuando ocurrió el accidente.

Hasta el 17 de septiembre de 2026, las autoridades reportaban seis personas fallecidas, 108 rescatadas y 129 desaparecidas. En las labores de búsqueda participaron mil 97 personas, 17 embarcaciones y cinco aeronaves, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona.

El Virgo Transport 8 naufragó en aguas del mar de Java, cerca de las islas Masalembu./@pixabay

Una zona marcada por fuertes corrientes y accidentes

Las islas Masalembu se encuentran en una región donde las corrientes marinas pueden ser particularmente fuertes. Estas condiciones pueden complicarse durante el monzón del este, entre abril y octubre, cuando también pueden presentarse vientos intensos y oleaje elevado.

Con el paso de los años, diversos accidentes ocurridos en los alrededores contribuyeron a que la zona fuera relacionada con el llamado “Triángulo de las Bermudas de Indonesia”. Sin embargo, especialistas han señalado que las condiciones meteorológicas y marítimas pueden explicar parte de los riesgos que enfrentan las embarcaciones en estas aguas.

Equipos de emergencia participan en la búsqueda de los pasajeros desaparecidos tras el accidente marítimo./@noticias mx

Las tragedias que alimentaron la leyenda

Uno de los accidentes más recordados ocurrió el 27 de enero de 1981, cuando el Tampomas II se incendió cerca de Masalembo mientras realizaba un viaje entre Yakarta y Makassar. El barco terminó hundiéndose durante un fuerte temporal, con olas que llegaron hasta los 10 metros y dejaron cientos de personas muertas y desaparecidas.