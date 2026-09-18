Comenzará su camino rumbo al título el próximo 24 de octubre en el Centro Cívico Ecatepec / FB: @azzukkyrosales

La joven freestyler volverá por tercera ocasión a la liga de Urban Roosters

Azuky está de regreso en FMS México. Una de las figuras jóvenes más reconocidas de la escena nacional formará parte oficialmente de la séptima temporada de la liga de Urban Roosters y tendrá un arranque especialmente significativo, pues su primera jornada será nada menos que en Ecatepec, territorio ligado directamente a sus raíces y a sus primeros pasos dentro del freestyle.

La cita será el sábado 24 de octubre en el Centro Cívico Ecatepec, donde a partir de las 18:00 horas comenzará una nueva temporada que promete reunir nuevamente a algunos de los MC más importantes del país. Azuky disputará dos batallas durante esa jornada, aunque sus rivales serán revelados posteriormente por las redes oficiales de FMS México.

Azuky formará parte oficialmente de la séptima temporada de la liga de Urban Roosters / FB: @azzukkyrosales

Azuky vuelve a FMS México por tercera ocasión

El regreso de Azuky representa su tercera participación dentro de FMS México, una liga en la que ya consiguió instalarse como una de las competidoras más constantes de su generación. En sus anteriores campañas logró finalizar en la cuarta y quinta posición de la tabla, resultados que le permitieron consolidarse dentro de un circuito históricamente dominado por algunos de los nombres más importantes del freestyle nacional.

Su llegada a la competición profesional comenzó después de destacar en plazas y ligas underground, donde rápidamente se hizo conocida por su capacidad de respuesta, creatividad y puesta en escena. Urban Roosters la incorporó posteriormente a FMS México, donde incluso llegó a competir contra figuras como Skone, Rapder, Artil y otros referentes de la liga.

Ahora vuelve con un objetivo mucho más ambicioso: pelear directamente por el campeonato que actualmente pertenece a Jony Beltrán, uno de los nombres históricos de la escena mexicana.

'La Dueña de la Empresa' competirá en Ecatepec, tierra que la vio crecer / FB: @azzukkyrosales

Ecatepec será el punto de partida para “La Dueña de la Empresa”

El estreno no pudo tener una sede más simbólica. Ecatepec forma parte de la historia personal y competitiva de Azuky, quien creció dentro de una escena de plazas y batallas callejeras que terminaron impulsándola hacia los escenarios más importantes del freestyle internacional.

Por ello, comenzar la séptima temporada en el Centro Cívico Ecatepec significa regresar a un lugar estrechamente relacionado con sus orígenes, pero ahora convertida en una competidora consolidada dentro de FMS.

Desde las 18:00 horas, el público podrá presenciar sus dos primeras batallas de la temporada, encuentros que serán anunciados próximamente junto con el resto del line up de la jornada. Los boletos para el evento estarán disponibles mediante FMS.TV, plataforma oficial de Urban Roosters.

La cita será el sábado 24 de octubre en el Centro Cívico Ecatepec / FB: @azzukkyrosales

Azuky llega después de una de las batallas más virales de su carrera

El regreso de “La Dueña de la Empresa” también ocurre después de protagonizar uno de los enfrentamientos más comentados de su trayectoria: Azuky vs Nota Roja.

La batalla ya supera los 7.5 millones de reproducciones en YouTube, cifra que la coloca entre los enfrentamientos recientes con mayor impacto dentro del universo de Urban Roosters. El duelo continúa acumulando visualizaciones y se acerca a registros históricos de la organización, entre ellos el famoso enfrentamiento Trueno vs Wos de 2018.

Más allá de los números, aquella batalla terminó de demostrar la capacidad de Azuky para generar momentos virales y conectar con una audiencia que ha seguido su evolución desde los escenarios más pequeños hasta las competiciones internacionales.

El regreso de Azuky representa su tercera participación dentro de FMS México / FB: @azzukkyrosales

La Niña Galáctica también brilló en FMS World Series

El crecimiento de Azuky no se ha limitado únicamente a México. La freestyler también consiguió un lugar dentro de FMS World Series, competición que reúne a algunos de los mejores MC del circuito internacional.

Su presencia en la competencia llegó después de obtener el respaldo de la comunidad, que la llevó a conseguir uno de los cupos disponibles mediante una votación en la que Urban Roosters registró más de 175 mil votos.

Durante la World Series dejó diferentes momentos destacados y llegó incluso a enfrentar a Aczino en Ciudad de México, dentro de una jornada en la que ambos formaron parte de un cartel cargado de figuras internacionales.

Este tipo de experiencias han terminado convirtiéndola en una de las representantes mexicanas más reconocibles dentro de la nueva generación del freestyle.

Azuky también estará en Freestyle World Cup

La agenda de Azuky no terminará con FMS México. La competidora también tiene previsto formar parte de la Freestyle World Cup, torneo internacional bajo formato 3 contra 3 que reunirá a diferentes selecciones.

Para esta competencia, Azuky compartirá equipo con dos pesos pesados de la escena mexicana: Aczino y Jony Beltrán, formando una alineación que combina experiencia, campeonatos y una nueva generación que continúa ganando terreno.

El torneo está previsto para diciembre, por lo que Azuky enfrentará un cierre de año particularmente intenso entre compromisos nacionales e internacionales.

Azuky buscará ahora el campeonato de FMS México

A sus 21 años, Azuky llega a esta nueva temporada con una trayectoria que ya incluye participaciones en FMS México, FMS World Series, Red Bull Batalla y diferentes circuitos underground, además de millones de reproducciones en sus enfrentamientos.

Urban Roosters ya la ha presentado anteriormente como una de las representantes más importantes de la nueva generación mexicana. La propia organización recuerda que comenzó a hacerse conocida alrededor de 2020 gracias a sus participaciones en batallas callejeras y posteriormente llegó hasta instancias importantes de Red Bull Batalla. Ahora, el siguiente objetivo estará en FMS México.

¿Cuándo inicia la temporada 7 de FMS México?

La primera de las cinco jornadas de la nueva temporada está prevista para el sábado 24 de octubre en el Centro Cívico Ecatepec, con actividades a partir de las 18:00 horas.