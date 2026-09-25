La Pensión Bienestar se entrega a personas de 65 años o más. / Especial

El último depósito del año está cada vez más cerca; los beneficiarios recibirán el apoyo correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se acerca a su último pago de 2026, por lo que millones de beneficiarios deben estar atentos a la publicación del próximo calendario de depósitos.

Este viernes 25 de septiembre concluye la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre, por lo que únicamente quedará pendiente un pago durante el resto del año: el de noviembre-diciembre.

¿Cuándo será el último pago de la Pensión Bienestar en 2026?

El último pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se realizará durante noviembre de 2026 y corresponderá al bimestre noviembre-diciembre.

Los adultos mayores reciben actualmente 6 mil 400 pesos cada dos meses, monto que se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar. El programa está dirigido de manera universal a mujeres y hombres de 65 años o más.

Sin embargo, hay un dato importante: hasta este 25 de septiembre, la Secretaría de Bienestar no ha dado a conocer las fechas exactas del último operativo de pagos de 2026. Por ello, cualquier calendario con días específicos que circule antes del anuncio oficial debe tomarse únicamente como referencia y no como información confirmada.

El último pago de la Pensión Bienestar de 2026 corresponderá al bimestre noviembre-diciembre. / Secretaría del Bienestar

¿Cómo se entregará el último pago de la Pensión Bienestar?

De mantenerse el mecanismo utilizado durante los operativos anteriores, los depósitos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada derechohabiente.

Por ejemplo, para el bimestre septiembre-octubre los pagos comenzaron el 1 de septiembre y concluyeron el 25 de septiembre, siguiendo un calendario organizado alfabéticamente.

Será la Secretaría de Bienestar la encargada de publicar el calendario oficial del bimestre noviembre-diciembre, con las fechas correspondientes a cada letra.

Adultos mayores recibirán 6 mil 400 pesos en el último pago del año. / iStock

¿Cuánto recibirán los adultos mayores?

El último depósito de 2026 será de 6 mil 400 pesos, correspondiente a un bimestre completo. Esta cantidad puede utilizarse desde el momento en que aparece disponible en la cuenta y no es necesario retirar todo el dinero el mismo día.

Los beneficiarios pueden retirar efectivo en las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar sin comisión, además de utilizar directamente su tarjeta para realizar compras en establecimientos que acepten pagos con terminal bancaria.