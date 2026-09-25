La Ley 7/2023 establece diversas medidas para reforzar la protección y el bienestar de los animales / Pixabay

La Ley de Bienestar Animal contempla sanciones económicas para quienes realicen determinadas prácticas que afecten a los animales

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales entró en vigor en septiembre de 2023, después de que fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo de ese año. La legislación tiene como objetivo reforzar la protección de los animales y establecer disposiciones para garantizar su bienestar y un trato adecuado.

El uso de animales en determinadas actividades puede estar sujeto a restricciones bajo la Ley de Bienestar Animal / Boe

Es por ello que, dentro de sus disposiciones, el artículo 25 establece una serie de prohibiciones generales relacionadas con los animales de compañía y los ejemplares de fauna silvestre que permanecen en cautiverio. Entre ellas se encuentran restricciones al uso de animales en espectáculos públicos, actividades artísticas, turísticas o publicitarias cuando estas prácticas puedan provocarles angustia, dolor o sufrimiento.

¿Qué actividades pueden ser sancionadas?

Entre las conductas que contempla la Ley de Bienestar Animal se encuentran:

Maltratar o agredir físicamente a un animal , provocándole lesiones o sufrimiento.

Utilizar métodos o herramientas que puedan causar daño, dolor o sufrimiento a las mascotas.

Abandonar a un animal , ya sea en espacios públicos, cerrados o abiertos.

Dejar a los animales sueltos en lugares donde puedan provocar daños o representar un riesgo.

Utilizar animales en espectáculos o actividades artísticas cuando esto implique condiciones contrarias a su bienestar.

Emplear animales en actividades turísticas bajo prácticas que puedan afectar su integridad.

Utilizar mascotas con fines publicitarios cuando las condiciones a las que sean sometidas afecten su bienestar.

Utilizar animales para promocionar recompensas, premios, rifas o promociones.

Exponer a los animales al sol o a temperaturas elevadas sin las condiciones necesarias para protegerlos.

Mantener a los animales en entornos inadecuados que puedan afectar su bienestar.

Utilizar animales en peleas, una de las prácticas contempladas dentro de las conductas sancionables.

El abandono y maltrato de animales se encuentran entre las conductas que pueden ser sancionadas / Igualdad Animal México

¿De cuánto pueden ser las multas?

El monto de la sanción depende de la gravedad de la infracción cometida. Las faltas pueden clasificarse en diferentes niveles y, en los casos considerados muy graves, la multa puede alcanzar los 200 mil euros, equivalentes a aproximadamente 4 millones de pesos.

Las multas por incumplir las disposiciones de la Ley de Bienestar Animal pueden alcanzar los 200 mil euros / Pixabay