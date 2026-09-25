Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. regresaron a Mount Temple Comprehensive School, en Dublín

Medio siglo después, U2 volvió al lugar donde comenzó una de las historias más importantes del rock. Este viernes 25 de septiembre de 2026, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. regresaron a Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, Irlanda, para celebrar los 50 años desde aquel anuncio colocado por su baterista en un tablero escolar que terminaría reuniendo a los jóvenes que formarían la banda.

El festejo no se limitó a una ceremonia o una fotografía para el recuerdo. U2 ofreció un concierto sorpresa frente a cerca de mil estudiantes y miembros del personal de Mount Temple, convirtiendo nuevamente el patio de la escuela en escenario y conectando directamente el presente de la agrupación con aquella historia que comenzó en septiembre de 1976. Entre las canciones interpretadas estuvieron I Will Follow, Vertigo, Beautiful Day, Out of Control, Silencio, One y With or Without You.

Medio siglo después, U2 volvió al lugar donde comenzó una de las historias más importantes del rock / Especial

U2 regresó al lugar donde comenzó todo

El origen de U2 se remonta al 25 de septiembre de 1976, cuando Larry Mullen Jr. convocó a otros estudiantes después de colocar en Mount Temple una nota escrita a mano con una invitación sencilla: “Baterista busca músicos para formar una banda”. Ese mismo día, quienes terminarían convirtiéndose en Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry se reunieron en la casa de la familia Mullen, en Artane, Dublín.

Cincuenta años después, los cuatro integrantes volvieron juntos a la escuela para tocar frente a una generación de alumnos que nació décadas después de canciones como Sunday Bloody Sunday, With or Without You o One. El espectáculo abrió una especie de puente entre los adolescentes que apenas soñaban con tener una banda y los músicos que acabarían convirtiéndose en una de las agrupaciones más reconocidas del mundo.

Durante la presentación, “Out of Control”, una de las primeras canciones publicadas por U2, tuvo un lugar especial, mientras que Silencio, sencillo de su nueva etapa, fue interpretado por primera vez en vivo. Para One, la banda estuvo acompañada por 32 jóvenes músicos de Music Generation, uno en representación de cada condado de la isla de Irlanda, dando uno de los momentos más simbólicos de la jornada.

La banda regresó a Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, Irlanda / Especial

U2 anuncia Carnaval De Luz, su primer álbum nuevo en nueve años

El aniversario coincide con una nueva etapa musical. Island Records anunció Carnaval De Luz, el decimosexto álbum de estudio de U2 y su primer disco con material completamente nuevo en nueve años, que llegará el próximo 13 de noviembre de 2026. El proyecto estará compuesto por 12 canciones y fue producido por Jacknife Lee.

El material explora temas relacionados con espiritualidad, amistad, libertad y resistencia frente a fuerzas oscuras, mientras combina algunos de los momentos más experimentales de la banda con estructuras más directas en canciones como The Greatest Show On Earth, Glorify y Midnight Sunshine. También aparece Silencio, una pieza de dos minutos con 35 segundos que recupera parte de la energía punk de los primeros años del grupo.

The Edge describió así el espíritu del nuevo material: “Es una colección de canciones desordenada, provocadora y sagrada, y presenta el primer uso de cuerdas flatwound en una grabación de U2. Solo lo digo”.

Por su parte, Bono resumió el universo conceptual del álbum con una declaración mucho más extensa:

“¡Pasen, pasen, pasen! Traigan sus calcetines morados, sus corazones rotos, su ingenuidad teñida de rosa… oh, déjense sorprender en el salón de los espejos. Habrá guitarras fuertes, bajos profundos, algunos ritmos extáticos y, sí, ¡harán acto de presencia algunas lágrimas plateadas!”

“Porque a poca distancia, justo fuera de nuestro carnaval de luz, hay todo tipo de criaturas… la misma imaginación que nos brinda creatividad también puede traernos monstruos. Así que hacemos que la batería suene más fuerte. Encendemos un fuego más grande. Hacemos nuestras historias más salvajes y divertidas. Hacemos las melodías más dulces y las canciones tienen que brillar, porque si el mundo está en la oscuridad, nosotros más vale que no”.

Island Records anunció Carnaval De Luz, el decimosexto álbum de estudio de U2 / Especial

Dolly Parton dejó una de sus últimas grabaciones en el disco

Uno de los momentos más especiales de Carnaval De Luz llegará con “Torn”, canción que cierra el álbum y reúne a Bono con Dolly Parton. El tema fue escrito por U2, Parton y Johnny McDaid y terminó convirtiéndose en la última interpretación vocal grabada de la cantante estadounidense, de acuerdo con la información oficial del álbum.

La canción aborda la ruptura de los lazos familiares desde una perspectiva country, mientras que el resto del disco cuenta con colaboradores de larga trayectoria junto a U2. Brian Eno aparece como coautor y en sintetizadores en Go (Carnaval De Luz), The Greatest Show On Earth y Can’t Stop Us Now; Martin Garrix colaboró en Glorify y Daniel Lanois participa con pedal steel en Torn. Ryan Tedder realizó producción adicional en Silencio.

México también forma parte de la nueva etapa de U2

La conexión con México tendrá un lugar destacado dentro del proyecto. El video musical de “Silencio” fue filmado en la Ciudad de México durante una visita realizada por la banda a principios de este año y quedó bajo la dirección de Cliqua, el dúo mexicano-estadounidense integrado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sanchez.

Las imágenes incluyen locaciones de la capital mexicana, mientras que el lanzamiento continúa una relación que comenzó meses antes con Street of Dreams, primer adelanto del nuevo disco, publicado en julio. La propia banda había trabajado en México durante mayo para grabar material relacionado con esta nueva etapa.

El tracklist completo de Carnaval De Luz

El álbum estará integrado por 12 canciones, entre ellas colaboraciones con Rosalía y Dolly Parton. La lista oficial es la siguiente: