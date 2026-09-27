Asesinan a dos estudiantes de la Prepa 2 de la UAEM en Cuernavaca

La colonia Chulavista, en Cuernavaca, fue escenario del ataque armado que dejó dos estudiantes muertos. / Especial

Dos adolescentes, alumnos de la Preparatoria Número 2 de la UAEM, fueron asesinados durante un ataque armado en la colonia Chulavista; un tercer joven resultó herido

Dos estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados a balazos durante la noche del sábado 26 de septiembre en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, Morelos.

Las víctimas fueron identificadas como Shamet y Gael, ambos menores de edad. Un tercer adolescente, de 16 años y estudiante de otra institución educativa, resultó herido durante la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes se encontraban en la zona cuando fueron interceptados por hombres armados, quienes dispararon contra ellos y posteriormente escaparon.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que dos de los jóvenes habían perdido la vida. El tercer adolescente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los dos jóvenes asesinados eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la UAEM. / UAEM Morelos

¿Qué se sabe del ataque contra los estudiantes de la UAEM?

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer el móvil del doble homicidio.

Una de las versiones difundidas señala que los jóvenes habían salido del poblado de San Antón y se desplazaban en motocicletas cuando fueron atacados. De acuerdo con testimonios, los agresores huyeron en un automóvil después de dispararles.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha establecido públicamente el móvil del ataque. Tampoco se había informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso al cierre de los reportes disponibles.

Personal del Ministerio Público, de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos.

UAEM exige justicia por sus estudiantes asesinados

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos confirmó que los dos jóvenes asesinados pertenecían a su comunidad estudiantil y expresó sus condolencias a familiares, amigos, compañeros y docentes.

La institución también exigió a la Fiscalía estatal realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

El doble asesinato ocurre en un contexto de preocupación dentro de la comunidad universitaria de Morelos por hechos violentos que han afectado a estudiantes. La UAEM señaló que mantiene acompañamiento institucional a las familias de las víctimas y coordinación con las autoridades.