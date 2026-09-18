La muerte de la estudiante de 21 años en Morelos provocó la suspensión de convenios entre universidades y abrió una revisión de los protocolos de seguridad para futuros intercambios

El feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en Morelos, provocó cambios en la manera en que algunas universidades de España evalúan los riesgos antes de enviar a sus alumnos al extranjero. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) propuso reforzar los protocolos de evaluación de riesgos para los destinos con altos índices de criminalidad, mientras varias instituciones revisan sus acuerdos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Claudia, originaria de Canarias y estudiante de la Universidad de Granada, murió el 12 de septiembre después de ser apuñalada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, las autoridades señalan como presunto responsable a un hombre conocido como El Trompas. La investigación permanece en curso y la responsabilidad penal deberá determinarse conforme avance el proceso correspondiente.

Estudiantes de la UAEM protestaron en Cuernavaca tras el feminicidio de la joven española./especial

¿Qué universidades españolas suspendieron sus acuerdos con la UAEM?

La primera reacción concreta llegó desde la Universidad de Granada, institución en la que estudiaba Claudia, y desde la Universidad de La Laguna, en Canarias. Ambas universidades decidieron suspender sus acuerdos de colaboración con la UAEM y también analizan qué ocurrirá con otros convenios que mantienen con instituciones educativas mexicanas.

La decisión no se limita a esas dos universidades. La Universidad de Barcelona, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Jaén y la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, evalúan si mantienen sus respectivos acuerdos con la universidad morelense. La muerte de la estudiante generó preocupación dentro de la comunidad universitaria española y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad de los estudiantes que participan en programas de movilidad.

La situación también alcanzó a la comunidad educativa de Canarias, debido a que Claudia era originaria de esa región. El caso provocó especial consternación entre las instituciones vinculadas con su trayectoria académica y llevó a revisar las condiciones bajo las cuales se autorizan los intercambios internacionales.

La Universidad de Granada, donde estudiaba la joven, suspendió su acuerdo con la UAEM./istoc

¿Cómo cambiarán los protocolos para los intercambios académicos?

Ante el impacto del caso, la CRUE planteó reforzar la evaluación de seguridad antes de autorizar futuros intercambios hacia destinos considerados de alta criminalidad. La propuesta contempla utilizar como referencia los informes de país elaborados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, documentos que incluyen información sobre las condiciones de seguridad de diferentes regiones.

En ese contexto, Morelos aparece como uno de los estados señalados en esos informes por su alto índice de criminalidad. La propuesta de los rectores busca que este tipo de información tenga mayor peso al momento de decidir si una institución mantiene o establece convenios de movilidad académica.