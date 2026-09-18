Este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, pero a diferencia de otros ejercicios, esta vez no se planteará un único sismo hipotético para todo el país. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) estableció cinco escenarios regionales, con magnitudes que van de 5.2 a 7.7.
Las hipótesis fueron diseñadas para las regiones Centro, Noroeste, Noreste, Península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec. Con estos escenarios, autoridades, instituciones, empresas, escuelas y población podrán poner a prueba sus mecanismos de preparación, comunicación y respuesta ante una emergencia.
¿Cuáles son las cinco hipótesis del Simulacro Nacional 2026?
Para la región Centro, el escenario contempla un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. Esta es una de las hipótesis de mayor magnitud y servirá como base para desarrollar las acciones de preparación y respuesta correspondientes a esta zona del país.
En el Noroeste, el ejercicio plantea un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California. Las autoridades y participantes de esta región realizarán el simulacro tomando como referencia las condiciones establecidas para este escenario.
Para el Noreste, la hipótesis será un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León. Se trata del escenario de menor magnitud de los cinco contemplados para esta edición del ejercicio nacional.
La Península de Yucatán tendrá como escenario un sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo. De esta manera, la región también formará parte del ejercicio con una hipótesis específica para poner a prueba sus mecanismos de preparación y respuesta.
Finalmente, en el Golfo de Tehuantepec se simulará un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas. Junto con el escenario de Puebla, se encuentra entre las hipótesis de mayor magnitud consideradas para el Simulacro Nacional 2026.
¿Por qué habrá cinco escenarios diferentes?
La decisión de utilizar cinco hipótesis responde al planteamiento regional del ejercicio. Las características de una emergencia pueden variar dependiendo de la ubicación del epicentro y la magnitud del fenómeno, por lo que un sismo hipotético en Puebla representa condiciones distintas a uno planteado en Baja California, Nuevo León, Quintana Roo o Chiapas.
Por esta razón, la CNPC estableció diferentes escenarios en lugar de utilizar un solo terremoto para todo México. Cada región podrá desarrollar sus protocolos tomando como referencia la hipótesis que corresponda a su ubicación.
Esto permitirá que autoridades, escuelas, empresas e instituciones practiquen sus procedimientos de evacuación, comunicación, coordinación y atención ante una emergencia. Para la población, también será una oportunidad para identificar las zonas seguras y conocer qué acciones debe realizar en caso de un sismo.
¿A qué hora será el Simulacro Nacional 2026?
El Segundo Simulacro Nacional 2026 será este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Durante el ejercicio se activarán los mecanismos de alerta y respuesta establecidos para cada uno de los escenarios regionales. La actividad busca que la población practique cómo actuar ante una emergencia, mientras las autoridades evalúan sus protocolos y la capacidad de coordinación entre las distintas instituciones involucradas.
Es importante recordar que las cinco hipótesis son únicamente escenarios simulados. Las diferentes magnitudes y ubicaciones establecidas para el ejercicio no significan que se estén anticipando cinco sismos ni que exista un pronóstico de terremoto para el 19 de septiembre. El objetivo del simulacro es prepararse para una emergencia que podría ocurrir en el futuro y conocer de antemano cómo responder ante ella. Por ello, la participación de la ciudadanía resulta fundamental para identificar posibles riesgos y practicar las acciones de seguridad correspondientes.