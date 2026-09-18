No será el mismo sismo en todo México: así serán las cinco hipótesis del Simulacro Nacional 2026

El Simulacro Nacional 2026 tendrá cinco hipótesis de sismo para distintas regiones del país./Gob de México

El ejercicio del 19 de septiembre contempla cinco escenarios regionales con magnitudes de 5.2 a 7.7; cada zona del país tendrá un epicentro y una magnitud distintos

Este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, pero a diferencia de otros ejercicios, esta vez no se planteará un único sismo hipotético para todo el país. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) estableció cinco escenarios regionales, con magnitudes que van de 5.2 a 7.7.

Las hipótesis fueron diseñadas para las regiones Centro, Noroeste, Noreste, Península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec. Con estos escenarios, autoridades, instituciones, empresas, escuelas y población podrán poner a prueba sus mecanismos de preparación, comunicación y respuesta ante una emergencia.

Las cinco hipótesis son escenarios preventivos y no representan un pronóstico de sismos./ia

¿Cuáles son las cinco hipótesis del Simulacro Nacional 2026?

Para la región Centro, el escenario contempla un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. Esta es una de las hipótesis de mayor magnitud y servirá como base para desarrollar las acciones de preparación y respuesta correspondientes a esta zona del país.

En el Noroeste, el ejercicio plantea un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California. Las autoridades y participantes de esta región realizarán el simulacro tomando como referencia las condiciones establecidas para este escenario.

Para el Noreste, la hipótesis será un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León. Se trata del escenario de menor magnitud de los cinco contemplados para esta edición del ejercicio nacional.

La Península de Yucatán tendrá como escenario un sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo. De esta manera, la región también formará parte del ejercicio con una hipótesis específica para poner a prueba sus mecanismos de preparación y respuesta.

Finalmente, en el Golfo de Tehuantepec se simulará un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas. Junto con el escenario de Puebla, se encuentra entre las hipótesis de mayor magnitud consideradas para el Simulacro Nacional 2026.

La región Centro tendrá un escenario de magnitud 7.7 en Tehuacán, Puebla./especial

¿Por qué habrá cinco escenarios diferentes?

La decisión de utilizar cinco hipótesis responde al planteamiento regional del ejercicio. Las características de una emergencia pueden variar dependiendo de la ubicación del epicentro y la magnitud del fenómeno, por lo que un sismo hipotético en Puebla representa condiciones distintas a uno planteado en Baja California, Nuevo León, Quintana Roo o Chiapas.

Por esta razón, la CNPC estableció diferentes escenarios en lugar de utilizar un solo terremoto para todo México. Cada región podrá desarrollar sus protocolos tomando como referencia la hipótesis que corresponda a su ubicación.

Esto permitirá que autoridades, escuelas, empresas e instituciones practiquen sus procedimientos de evacuación, comunicación, coordinación y atención ante una emergencia. Para la población, también será una oportunidad para identificar las zonas seguras y conocer qué acciones debe realizar en caso de un sismo.

¿A qué hora será el Simulacro Nacional 2026?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Durante el ejercicio se activarán los mecanismos de alerta y respuesta establecidos para cada uno de los escenarios regionales. La actividad busca que la población practique cómo actuar ante una emergencia, mientras las autoridades evalúan sus protocolos y la capacidad de coordinación entre las distintas instituciones involucradas.