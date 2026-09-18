Así era CDMX antes del terremoto de 1985: los lugares que desaparecieron para siempre

El terremoto de 1985 transformó para siempre el paisaje de la Ciudad de México./especial

Hoteles, restaurantes, hospitales, unidades habitacionales y espacios culturales formaban parte del paisaje de la capital antes del sismo que cambió para siempre la ciudad

Hablar de la Ciudad de México antes del terremoto de 1985 es recordar una capital que en algunos puntos resulta difícil reconocer. Hoteles, restaurantes, hospitales, unidades habitacionales y edificios emblemáticos formaban parte de la vida cotidiana de miles de personas, pero muchos de esos espacios quedaron destruidos o tuvieron que ser demolidos después del sismo del 19 de septiembre.

El terremoto ocurrió a las 7:19 de la mañana y alcanzó una magnitud de 8.1. La tragedia transformó la vida de millones de personas y también modificó el paisaje urbano. Algunos edificios colapsaron, mientras otros sufrieron daños tan graves que tuvieron que ser demolidos. En ciertos casos, los terrenos fueron ocupados posteriormente por plazas, estaciones, espacios culturales o nuevas construcciones.

El Hotel Regis fue uno de los inmuebles que desaparecieron tras el terremoto de 1985./especial

¿Qué lugares de la CDMX desaparecieron después del terremoto de 1985?

Uno de los casos más recordados es el Hotel Regis, ubicado frente a la Alameda Central, sobre avenida Juárez. El inmueble era uno de los hoteles más conocidos de la época, pero quedó severamente afectado por el terremoto. Después de su desaparición, el espacio cambió por completo y actualmente es ocupado por la Plaza de la Solidaridad, un sitio que también funciona como espacio de memoria relacionado con las víctimas del sismo.

Muy cerca se encontraba otro edificio emblemático: el Hotel del Prado. El inmueble sufrió daños irreparables y tuvo que ser demolido. Sin embargo, una parte importante de su historia logró sobrevivir al terremoto. El enorme mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de Diego Rivera, fue rescatado cuidadosamente y trasladado posteriormente al Museo Mural Diego Rivera, donde permanece.

Otro sitio que desapareció de aquel paisaje fue el Café Súper Leche, ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas. El establecimiento era conocido por los capitalinos y se encontraba dentro de un edificio que colapsó durante el terremoto. Con el paso de los años, la zona cambió por completo y actualmente se encuentra ahí la estación San Juan de Letrán de la Línea 8 del Metro.

El Café Súper Leche desapareció tras el colapso del edificio donde se encontraba./especial

¿Qué ocurrió con el Edificio Nuevo León y el Multifamiliar Juárez?

En Nonoalco Tlatelolco, una de las imágenes más representativas de la tragedia fue la del Edificio Nuevo León. El conjunto habitacional era considerado uno de los símbolos de la modernidad de la capital y miles de personas vivían en sus edificios. El terremoto provocó graves daños en la estructura y el inmueble terminó convertido en una de las imágenes más recordadas de aquel 19 de septiembre.

El Edificio Nuevo León tuvo que ser demolido, lo que modificó para siempre una parte del paisaje de Tlatelolco. La historia del conjunto también quedó ligada a las personas que perdieron sus hogares y a las labores de rescate realizadas durante los días posteriores al terremoto.

Otro conjunto habitacional afectado fue el Multifamiliar Juárez, ubicado cerca de la colonia Roma. Varios de sus edificios registraron daños severos y algunos terminaron destruidos. Entre los inmuebles afectados estuvieron los edificios identificados como A1, B2 y C3.

El terremoto no solo representó la pérdida de construcciones. Para quienes habitaban estos lugares significó abandonar hogares, vecinos y espacios que formaban parte de su vida cotidiana. La desaparición de aquellos edificios también modificó la identidad de distintas zonas de la capital.

Multifamiliar Juárez, ubicado cerca de la colonia Roma./especial

¿Qué pasó con los Televiteatros y los hospitales?

La industria del entretenimiento también quedó marcada por el terremoto. Los Televiteatros, ubicados en la zona de avenida Chapultepec, sufrieron graves daños y el complejo terminó desapareciendo. Con los años, el espacio se transformó y posteriormente dio paso al actual Centro Cultural Telmex, por lo que las nuevas generaciones difícilmente pueden imaginar que ahí estuvieron los antiguos teatros.

Los hospitales también sufrieron algunas de las consecuencias más graves. El Hospital Juárez, el Hospital General de México y el Centro Médico Nacional registraron daños y colapsos en distintas áreas. En el Hospital Juárez, parte de las instalaciones quedó destruida y hubo personas atrapadas entre los escombros durante las labores de rescate.

La magnitud de los daños obligó a replantear la seguridad de numerosos edificios de la capital y aceleró modificaciones relacionadas con las normas de construcción. El terremoto evidenció las consecuencias que podía tener la vulnerabilidad de las estructuras ante un movimiento de esa intensidad.

La lista de inmuebles afectados fue mucho más extensa. Entre ellos estuvo el Hotel Principado, ubicado en la colonia Tabacalera. El edificio tenía seis niveles y 128 habitaciones, pero colapsó durante el terremoto y posteriormente el predio tuvo otro destino. También quedó destruido el Conalep de Balderas, otro inmueble asociado a las historias de rescate de aquellos días.

Más de cuatro décadas después, caminar por avenida Juárez, Tlatelolco, Balderas o Eje Central puede ofrecer una imagen muy distinta a la que conocieron quienes vivían en la capital antes de 1985. En algunos puntos solo quedan fotografías y testimonios para recordar los edificios que alguna vez estuvieron ahí.

El terremoto de 1985 no solo derrumbó construcciones: cambió la Ciudad de México. Hoteles, comercios, hospitales, viviendas y espacios culturales desaparecieron o fueron transformados, mientras otros terrenos se convirtieron en plazas, nuevos edificios y espacios públicos.