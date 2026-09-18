Gato Tilcayo: descubren nueva especie de felino en Bolivia; no ocurría desde hace más de 100 años

El gato Tilcayo habita en los bosques nubosos de los Yungas de Bolivia./National Geogrpahic

El pequeño felino habita los bosques nubosos de los Yungas y fue identificado mediante análisis genéticos

Un pequeño felino salvaje que habita los bosques nubosos de Bolivia fue identificado como una especie hasta ahora desconocida para la ciencia. El animal, llamado gato Tilcayo por las comunidades locales, pertenece al grupo conocido como gatos tigre y recibió el nombre científico Leopardus tilcayo. El hallazgo representa la primera descripción y denominación formal de una nueva especie de felino vivo en más de un siglo.

El Tilcayo fue encontrado en los Yungas de Bolivia, una región montañosa caracterizada por sus bosques húmedos y árboles cubiertos con frecuencia por nubes. A diferencia de un gato doméstico promedio, este felino es pequeño: mide aproximadamente 46 centímetros de largo y pesa alrededor de 1.4 kilogramos. Su pelaje es marrón claro y presenta rosetas irregulares distribuidas por todo el cuerpo.

El nuevo felino mide cerca de 46 centímetros y pesa 1.4 kilogramos./especial

¿Cómo descubrieron que el gato Tilcayo era una especie diferente?

Los investigadores recurrieron principalmente a análisis genéticos para confirmar que el felino boliviano no pertenecía a ninguna de las especies de gatos tigre conocidas. El equipo estudió el ADN de 38 ejemplares procedentes de distintos países de Sudamérica, entre ellos ocho especímenes conservados en museos.

El análisis reveló que los gatos tigre no corresponden a una sola especie, como se consideraba anteriormente, sino que existen cinco especies genéticamente distintas. En el caso del Tilcayo, los resultados indicaron que su linaje se separó de los demás gatos tigre hace aproximadamente 1.4 millones de años.

Los científicos explican que los gatos tigre son considerados “especies crípticas”, debido a que sus diferencias no siempre pueden distinguirse a simple vista. Esta característica ayudó a que el felino boliviano permaneciera sin una identificación científica propia durante tanto tiempo.

El interés por el animal aumentó cuando los investigadores observaron que sus características no coincidían con las descripciones utilizadas anteriormente para los gatos tigre, muchas de ellas basadas en ejemplares brasileños. Esto llevó al equipo a investigar qué tipo de gato tigre habitaba realmente en Bolivia y, posteriormente, a analizar su composición genética.

Su pelaje marrón claro presenta rosetas irregulares por todo el cuerpo./National Geogrpahic

¿Qué se sabe del pequeño felino de los Yungas?

Hasta ahora, la información sobre la biología del Tilcayo es limitada. Los investigadores solo han podido estudiar directamente a dos ejemplares vivos y cuentan con un número reducido de registros obtenidos mediante cámaras trampa. Uno de los ejemplares es un macho de 10 años que actualmente vive en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, después de haber sido criado por una familia local.

Las primeras evidencias permiten conocer algunos aspectos de su comportamiento. Los restos de pequeños roedores encontrados en muestras de excrementos sugieren que estos animales podrían formar parte de su alimentación. Además, las imágenes obtenidas con cámaras trampa indican que el Tilcayo podría tener mayor actividad durante la noche.

El descubrimiento también tiene implicaciones para su conservación. Actualmente, la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a los gatos tigre como dos especies vulnerables y con poblaciones en descenso. Los investigadores ya compartieron sus nuevos resultados con la organización, que deberá evaluar por separado los cinco linajes identificados.

Una evaluación individual podría modificar la manera en que se entiende el riesgo para especies como el Tilcayo. Los investigadores advierten que, al analizar sus poblaciones de forma independiente, algunas podrían llegar a ser consideradas en peligro de extinción. La situación resulta especialmente relevante en los Yungas, una de las regiones naturales más amenazadas de Sudamérica.

Además del Leopardus tilcayo, el estudio describió una nueva subespecie de gato tigre en los Yungas peruanos, denominada Leopardus tigrinus antisuyo. Su nombre hace referencia a Antisuyu, una región del antiguo Imperio Inca que abarcaba parte del territorio donde habita este felino.