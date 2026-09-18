Fueron localizados más de 59 millones de litros de gasolina y diésel cuya procedencia continúa bajo investigación / Especial

Una investigación que comenzó en julio con una pipa de diésel llevó a las autoridades hasta un inmueble en Guanajuato

Un operativo realizado en Guanajuato derivó en el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo, considerado por distintos reportes como el mayor decomiso de presunto huachicol registrado durante el actual sexenio. El hallazgo ocurrió en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, después de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) que comenzó meses atrás con una pipa localizada en otra zona de la entidad.

Aunque el caso ha sido denominado como un megadecomiso de huachicol, la propia Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer la propiedad, procedencia y trazabilidad de la totalidad del combustible. La autoridad busca determinar si se cometieron delitos contemplados en la legislación federal en materia de hidrocarburos y posibles ilícitos fiscales, en caso de que no pueda demostrarse el origen legal del producto.

Un operativo realizado en Guanajuato derivó en el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo / Especial

¿Cómo encontraron 59 millones de litros de presunto huachicol?

La investigación no comenzó directamente en el enorme centro de almacenamiento. De acuerdo con la FGR, el primer movimiento ocurrió el 3 de julio de 2026, cuando una persona fue detenida mientras presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera ubicada en el municipio de San Luis de la Paz.

El detenido no pudo acreditar en ese momento la trazabilidad del hidrocarburo, es decir, la documentación necesaria para demostrar su origen y los movimientos relacionados con su traslado. A partir de ese episodio, el Ministerio Público Federal continuó las diligencias y consiguió autorización para realizar nuevas técnicas de investigación en diferentes inmuebles relacionados con el caso.

Las indagatorias llevaron primero a una gasolinera de San Luis de la Paz, posteriormente a un inmueble dedicado al despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente hasta las instalaciones ubicadas en San José Iturbide. Fue precisamente en este último punto donde las autoridades localizaron la enorme cantidad de combustible que ahora permanece bajo investigación.

El hallazgo ocurrió en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide / Especial

¿Cuánto combustible fue asegurado en Guanajuato?

La cifra definitiva proporcionada hasta ahora por la Fiscalía supera ligeramente los 59 millones de litros. En total fueron contabilizados 59 millones 36 mil 870.5274 litros de hidrocarburo, divididos entre gasolina regular, gasolina premium y diésel.

La mayor cantidad corresponde a 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular; además fueron localizados 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel. Las dimensiones del hallazgo obligaron a mantener trabajos especializados para medir, identificar y manejar el producto de manera segura.

Además del hidrocarburo, la FGR reportó el aseguramiento de 10 contenedores cilíndricos de gran capacidad, siete unidades de transporte, una caja con documentación contable y facturas, elementos que serán analizados como parte de las investigaciones para reconstruir las operaciones relacionadas con el combustible.

La cifra definitiva proporcionada hasta ahora por la Fiscalía supera ligeramente los 59 millones de litros / Especial

Instalaciones permitían almacenar combustible a gran escala

El volumen localizado da cuenta de las dimensiones de las instalaciones investigadas. El inmueble se encuentra en La Fragua, comunidad situada cerca de la carretera federal 57 y a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de San José Iturbide.

Debido a la cantidad de combustible, las autoridades determinaron que las maniobras de medición, identificación y manejo debían continuar bajo supervisión especializada, principalmente por los riesgos que implica movilizar millones de litros de sustancias inflamables. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló que estas precauciones buscan evitar posibles derrames, incendios o situaciones que puedan poner en riesgo a las comunidades cercanas y al medio ambiente.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, destacó además que la investigación tiene implicaciones que van más allá de conocer exactamente cuánto combustible se encontraba almacenado.

“No se trata sólo del volumen localizado; investigar posibles operaciones irregulares con combustibles permite reducir riesgos de incendios, explosiones y derrames; proteger a las comunidades y al medio ambiente, además de afectar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas”, expuso.

La mayor cantidad decomisada corresponde a 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular / Especial

FGR investiga de dónde salieron los 59 millones de litros

Una de las principales interrogantes que deberá resolver la investigación es el origen del combustible. Hasta ahora, la Fiscalía no ha establecido judicialmente que la totalidad de los más de 59 millones de litros sea producto robado o introducido ilegalmente al país.

Por esa razón, la autoridad mantiene las indagatorias para comprobar la propiedad y trazabilidad del hidrocarburo. Si ésta no logra acreditarse, la FGR analizará la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como conductas contempladas en el Código Fiscal de la Federación.

En las diligencias también participaron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, quienes brindaron apoyo durante los cateos y el aseguramiento de los indicios.

“Durante las diligencias, con el apoyo de integrantes del gabinete de seguridad federal (Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional) así como de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, que intervinieron como testigos del acto y de asistencia, también fueron asegurados vehículos, documentos contables y facturas”, precisó.

Decomiso supera otros grandes aseguramientos de combustible

La dimensión del operativo en Guanajuato supera otros importantes aseguramientos registrados recientemente en México. En marzo de 2025, autoridades decomisaron alrededor de 10 millones de litros de hidrocarburo transportados en un buque en Altamira, Tamaulipas, mientras que meses después se reportó en Coahuila el aseguramiento de 129 carrotanques y más de 15 millones de litros de combustible.