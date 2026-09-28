¿Nadie reconoció a Danna? La cantante fue captada grabando TikToks en el metro de Nueva York

Danna fue captada en el metro de Nueva York. La cantante recorrió el New York City Subway junto a Los Rulés mientras grababa contenido para TikTok / Especial

Danna recorrió el New York City Subway junto a Los Rulés para grabar contenido antes de asistir a The Lost Boys en Broadway; los videos desataron comentarios sobre si los pasajeros reconocieron o no a la cantante

Danna volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que este lunes 28 de septiembre circularan videos en los que aparece recorriendo el New York City Subway junto a Los Rulés para grabar contenidos de TikTok.

En las imágenes, la cantante mexicana aparece subiendo al metro, entrando a distintas estaciones y realizando transbordos en Nueva York. El recorrido ocurrió antes de que asistiera con Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo al musical The Lost Boys en Broadway.

Las publicaciones generaron reacciones divididas. Mientras algunos seguidores se enfocaron en el atuendo de la cantante, otros usuarios aseguraron que los pasajeros que aparecen en los videos no reconocieron a Danna.

Danna y Los Rulés compartieron su recorrido por el subway / Captura de pantalla

Los clips comenzaron a circular en redes sociales durante las últimas horas del lunes. En ellos, Danna aparece con un conjunto verde, el cabello con caireles y un celular con el que registra algunas de las secuencias dentro del sistema de transporte neoyorquino.

Sin embargo, los videos no muestran una interacción directa entre la intérprete y las personas que viajan en el subway. Esta ausencia de reacciones llevó a algunos internautas a señalar que Danna pudo recorrer el transporte público sin que las personas a su alrededor identificaran su presencia.

Danna graba TikToks junto a Los Rulés

Durante el recorrido por el metro, Danna estuvo acompañada por Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo, integrantes de Los Rulés.

Los tres aparecen grabando videos cortos tanto en estaciones como dentro de los vagones. Las publicaciones incluyen movimientos frente a la cámara y fragmentos de canciones utilizadas en contenidos de TikTok.

Los videos no muestran interacciones directas con otros usuarios del metro / Captura de pantalla

Uno de los audios utilizados corresponde a “BbY WOW”, colaboración de Karol G con Judeline y rusowsky. La canción forma parte del álbum No me arrepiento de sentir tanto y se mantiene entre los sonidos utilizados para videos breves en redes sociales.

En diferentes momentos, Danna se detiene para seguir el ritmo de la canción, mientras sus acompañantes registran las escenas con sus teléfonos celulares.

El paseo por el subway muestra una faceta distinta a las producciones musicales y alfombras rojas con las que suele relacionarse a la cantante. Precisamente esta situación provocó una discusión entre los usuarios de redes sociales: algunos consideran que se trató simplemente de una salida cotidiana, mientras otros creen que la escena permite cuestionar el alcance de su popularidad fuera de México.

¿Qué hacía Danna en Nueva York con Los Rulés?

El recorrido en transporte público ocurrió antes de que Danna, Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo acudieran a The Lost Boys, nuevo musical de Broadway.

Jorge Anzaldo, conductor del programa Hoy de Televisa, compartió que los tres creadores de contenido y la cantante estuvieron presentes en Nueva York para asistir a la función.

Por ello, el trayecto en transporte público quedó registrado como parte de la salida. No obstante, fueron principalmente los videos de Danna dentro de los vagones y pasillos del subway los que llamaron la atención de los internautas.

Un paseo por Nueva York antes de Broadway / Especial

La actriz y cantante continúa compartiendo contenido en redes sociales relacionado con proyectos musicales, viajes y apariciones públicas. En esta ocasión, los videos realizados para TikTok comenzaron a circular también fuera de las cuentas de quienes participaron en las grabaciones.

Entre las reacciones favorables aparecen seguidores identificados como Dreamers, quienes destacaron diferentes aspectos de la apariencia de Danna durante el recorrido por Nueva York, particularmente su atuendo verde y sus caireles.

¿Los pasajeros reconocieron a Danna?

Una parte importante de la conversación en redes sociales se concentró en la aparente ausencia de reacciones de los usuarios del transporte.

Algunos internautas aseguraron que “nadie la reconoció”, pese a que Danna cuenta con una trayectoria musical y también participó en la serie juvenil Élite de Netflix.

No obstante, los clips difundidos no permiten determinar cuántas personas identificaron a la cantante durante el recorrido. Tampoco muestran a pasajeros acercándose para pedirle fotografías o comentando su presencia frente a las cámaras.

Esta situación provocó comentarios en tono irónico. Algunos usuarios cuestionaron que Danna sea considerada una figura con reconocimiento internacional si puede recorrer el metro de Nueva York sin generar una reacción visible en los videos.

Del otro lado, algunos internautas rechazaron esa interpretación y señalaron que utilizar el transporte público no necesariamente implica encontrarse con admiradores. También mencionaron que los pasajeros pueden mantener distancia ante figuras públicas, especialmente cuando no existe una presentación anunciada.