En septiembre todavía existen beneficios para algunos contribuyentes con adeudos de predial, agua y créditos de vivienda

Si tienes un adeudo de predial, agua o un crédito de vivienda en la Ciudad de México, todavía existen beneficios que pueden reducir el monto que debes cubrir, pero no todos aplican de manera general. Las autoridades capitalinas mantienen distintos esquemas dirigidos principalmente a grupos vulnerables y personas con créditos del Instituto de Vivienda (INVI).

Beneficios ante adeudo para el pago de agua / Generada con IA

Descuentos para el predial

Uno de los beneficios que permanece durante 2026 corresponde al predial para determinados propietarios de vivienda. La Secretaría de Administración y Finanzas contempla una reducción de 30 por ciento para inmuebles que cumplen con las condiciones establecidas y una cuota bimestral de 68 pesos para ciertos grupos vulnerables cuando el valor catastral no supera los 2 millones 808 mil 466 pesos.

Entre las personas que pueden acceder a estos apoyos se encuentran jubilados, pensionados, viudas pensionadas, mujeres separadas o divorciadas que sean jefas de hogar, madres solteras con dependientes económicos y personas con discapacidad permanente, siempre que acrediten los requisitos establecidos por la autoridad.

La Secretaría de Administración y Finanzas ofrece opciones para condenar intereses en los pagsos de servicios / CDMX

El trámite puede realizarse durante 2026 y la documentación debe presentarse ante las oficinas correspondientes.

En el caso del agua, también existe una reducción de 50 por ciento de la cuota bimestral para propietarios de inmuebles que pertenecen a determinados grupos vulnerables. El beneficio corresponde al suministro del líquido y requiere cumplir con las condiciones establecidas por la Secretaría de Administración y Finanzas.

¿Qué pasa con los adeudos de vivienda?

Para quienes tienen un crédito con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), existen esquemas distintos de apoyo. Por ejemplo, mediante el Desfase de Inicio de Recuperación (DIR), algunos acreditados pueden acceder a una condonación de 15 por ciento del crédito cuando cubren 85 por ciento de la deuda, además de otros beneficios, siempre que cumplan las condiciones del programa.

Adeuos con el Instituto de Vivienda (INVI) también pueden ser cubiertos/ INVI

El INVI también contempla descuentos para determinados pagos anticipados y liquidaciones. En sus reglas de operación se establece, entre otros beneficios, un descuento de 25 por ciento sobre el saldo insoluto cuando se liquida la deuda en una sola exhibición, además de un descuento de 20 por ciento sobre mensualidades pagadas por adelantado, bajo las condiciones establecidas por el Instituto.