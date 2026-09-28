Un incendio se registró la noche del domingo en un establecimiento del Mercado de Artesanías, en la Gustavo A. Madero; el siniestro provocó un fuerte movimiento de elementos de emergencia

Un incendio se registró la noche del domingo en un negocio ubicado dentro del Mercado de Artesanías, en La Villa, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. La emergencia ocurrió en una zona cercana a la Basílica de Guadalupe y provocó la movilización de servicios de emergencia.

El fuego desató la emergencia cerca de la Basílica de Guadalupe / @turismocdmx

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría comenzado en un cuarto del establecimiento y posteriormente se extendió hacia otros puntos, afectando varios locales. Una de las versiones preliminares señala que un posible cortocircuito habría provocado el inicio del incendio, aunque la causa deberá ser determinada por las autoridades.

Bomberos controlan el incendio

Al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y otros equipos de emergencia para combatir las llamas. Los bomberos ingresaron al establecimiento a través de una cortina metálica y realizaron las maniobras necesarias para contener el fuego antes de que alcanzara una mayor extensión.

El incendio afectó varios establecimientos del mercado / @turismocdmx

La presencia de los equipos de emergencia también generó afectaciones a la circulación en los alrededores. El Centro de Orientación Vial reportó trabajos de atención sobre Calzada de Guadalupe, a la altura de la calle Garrido, por lo que se pidió a los automovilistas tomar precauciones y utilizar alternativas viales.

Sin personas lesionadas

Hasta el momento, los reportes disponibles no señalan personas lesionadas por el incendio. Las autoridades mantuvieron presencia en la zona para controlar completamente la emergencia y realizar las labores correspondientes después de la extinción del fuego.