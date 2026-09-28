El huracán Polo mantiene categoría 3 y avanza hacia Baja California Sur, donde se prevé que toque tierra durante la tarde; autoridades refuerzan el protocolo de seguridad

El huracán Polo mantiene este lunes 28 de septiembre la categoría 3 y avanza hacia Baja California Sur, donde se espera su primer impacto durante la tarde. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora, mientras autoridades mantienen vigilancia ante las condiciones que generará.

Protección Civil pide resguardarse ante la llegada del Huracán Polo / @Conagua_clima

Polo tocará tierra en BCS

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el impacto podría ocurrir entre las 16:00 y 18:00 horas, principalmente en la zona de Comondú, como huracán categoría 2 o 3. La funcionaria señaló que todavía no es posible determinar con precisión la hora y el punto de entrada, debido a la evolución del fenómeno.

“Que se queden en sus casas, y de haber algún riesgo en sus domicilios, que se trasladen a los refugios temporales”, precisó la Velázquez Alzúa.

Ante este escenario, Protección Civil pidió a habitantes de comunidades del norte de Comondú, así como del sur de Mulegé y zonas de Loreto, permanecer en sus domicilios o acudir a los refugios temporales. Velázquez indicó que desde las 14:00 horas se restringiría la movilidad en estas zonas y pidió evitar cualquier salida que no sea indispensable.

Fuertes lluvias y vientos se espera que azoten en la región / @Conagua_clima

La coordinadora nacional insistió en que la principal recomendación es no estar en la calle durante el paso de Polo y trasladarse a un refugio si existe algún riesgo en el domicilio. También pidió mantenerse lejos de árboles, espectaculares, postes y otros objetos que puedan caer por la fuerza de los vientos; hasta el momento, autoridades reportaron evacuaciones preventivas en comunidades de la entidad.

Mantienen vigilancia en Sonora

El impacto de Polo no terminaría en Baja California Sur. De acuerdo con el pronóstico difundido este lunes, el sistema avanzaría posteriormente hacia Sonora, donde se espera un segundo impacto durante el martes en la costa central del estado, aunque con menor intensidad conforme continúe su debilitamiento.

Además de las lluvias intensas, las autoridades mantienen especial vigilancia por los efectos en zonas costeras, debido al incremento del oleaje, los fuertes vientos y posibles afectaciones en caminos, vados y puentes. En Baja California Sur se mantienen suspendidas actividades escolares y se han preparado refugios temporales en los cinco municipios del estado.