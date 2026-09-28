Shakira llevará su concierto de Madrid a seguidores de todo el mundo mediante una transmisión en vivo/especial

La cantante colombiana llevará a sus seguidores de todo el mundo uno de los conciertos de su residencia europea como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Los seguidores de Shakira que no puedan asistir a sus conciertos en Madrid podrán disfrutar del espectáculo desde casa. La cantante colombiana y Amazon Music anunciaron que transmitirán en vivo el concierto del 3 de octubre, una de las presentaciones de su residencia en la capital española.

La residencia comenzó el 18 de septiembre en Iberdrola Music y concluirá el 11 de octubre. La serie de conciertos concentra en Madrid la parte final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, después del regreso de la artista a los escenarios de España tras ocho años.

La cantante colombiana se presentará el 3 de octubre en Madrid como parte de su residencia europea./especial

¿Por qué será especial esta transmisión?

El concierto formará parte de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, iniciativa de la edición 2026 de La Música Nos Conecta, celebración anual de Amazon Music dedicada a los artistas y movimientos culturales de la música latina.

“La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar”, expresó Shakira, quien también destacó su entusiasmo por compartir esta presentación con seguidores de distintas partes del mundo.

Como parte de ES LATINA, Shakira ofrecerá 12 conciertos en Madrid dentro de una programación que reúne música, gastronomía, arte y cultura latina en Macondo Park. El espacio cuenta con el Estadio Shakira, creado para las presentaciones de la cantante.

La alianza también contempla proyectos para mujeres

La colaboración entre Shakira y Amazon Music incluye acciones relacionadas con la Fundación Pies Descalzos. En conjunto con Amazon Web Services y Laboratoria, la organización ofrecerá capacitación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube. El proyecto comenzará en Colombia y busca llegar a un millón de mujeres en Latinoamérica para 2028.

La colaboración con Amazon Music también contempla proyectos de capacitación para mujeres en Latinoamérica./Amazon