Última Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México arrasa con 13.4 millones de espectadores

La última eliminación de La Casa de los Famosos México volvió a colocar al reality como la emisión más vista del domingo./ LCDLFMX

La emisión dominical en la que Brianda Deyanara se convirtió en la novena eliminada volvió a colocarse como la más vista de la TV abierta, de acuerdo con datos de ACAM

La Casa de los Famosos México 2026 volvió a registrar una fuerte respuesta de la audiencia durante su última Gala de Eliminación, que alcanzó a más de 13.4 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM con información de HR Media.

La emisión se colocó nuevamente como la más vista de la programación dominical en televisión abierta, en una noche en la que el voto del público definió una nueva salida dentro del reality.

Más de 13.4 millones de personas fueron alcanzadas por la emisión en la que salió Brianda Deyanara./ LCDLFMX

Brianda Deyanara fue la eliminada de la noche

Durante la gala, Brianda Deyanara abandonó La Casa de los Famosos México después de que la votación del público determinara su salida, convirtiéndose en la novena eliminada de la temporada.

Además del alcance registrado, el programa consiguió superar a su competencia por más de 79%, de acuerdo con la información difundida por TelevisaUnivision.

El reality mantiene su formato de convivencia extrema, en el que un grupo de celebridades permanece aislado del mundo exterior y bajo observación las 24 horas del día, por lo que cada conversación, estrategia, alianza y conflicto forma parte del desarrollo de la competencia.

Brianda Deyanara se convirtió en la novena eliminada de La Casa de los Famosos México./ LCDLFMX

¿Quiénes conducen La Casa de los Famosos México?

Las emisiones de La Casa de los Famosos México transmitidas por Las Estrellas y Canal 5 están encabezadas por Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice.

En tanto, la señal disponible 24/7 a través de ViX cuenta con la conducción de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes acompañan el contenido relacionado con lo que ocurre dentro de la casa.

Con más de 13.4 millones de personas alcanzadas y una ventaja superior al 79% frente a su competencia, la última Gala de Eliminación volvió a colocar a La Casa de los Famosos México 2026 entre los contenidos dominicales con mayor alcance en televisión abierta.