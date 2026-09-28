Brianda Deyanara es eliminada de La Casa de los Famosos México 2026; se queda fuera de la gran final

La influencer Brianda Deyanara fue la última eliminada de la casa. / LCDLF

La creadora de contenido se convirtió en la última eliminada de la temporada y quedó fuera de la pelea por el premio

Brianda Deyanara se convirtió este domingo 27 de septiembre en la última eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de enfrentarse al voto del público en una de las galas más importantes de la temporada.

La influencer llegó a la recta final del reality junto a Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia, quienes también se encontraban nominados para conseguir el último boleto disponible rumbo a la gran final.

Con su salida, Brianda quedó a un paso de convertirse en finalista de la cuarta temporada, cuya gran final está programada para el próximo domingo 4 de octubre.

Ese Pérez, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Brianda Deyanara estaban en riesgo de eliminación. / Especial

¿Quiénes estaban nominados junto a Brianda?

La última placa de nominación estuvo integrada por Brianda Deyanara, Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia.

La situación fue especialmente importante porque esta era la última gala de eliminación antes de la gran final. Gema Garoa había conseguido previamente salvarse de la nominación y asegurar su lugar en la semana final.

Brianda llegó hasta la recta final de La Casa de los Famosos

Brianda Deyanara ingresó al reality como una de las creadoras de contenido con mayor presencia en redes sociales.

La influencer, originaria de Tijuana, Baja California, comenzó a ganar popularidad con contenido relacionado con baile, comedia, moda y estilo de vida.

Durante su paso por el programa también tuvo momentos importantes dentro de la estrategia del reality. Incluso consiguió convertirse en líder de la casa en varias ocasiones dentro de la competencia.

Uno de sus momentos más complicados llegó durante una nominación previa, cuando estuvo muy cerca de abandonar la competencia. Sin embargo, consiguió permanecer en el programa después de enfrentarse a Masad Altamimi, quien terminó eliminado.

Brianda se despidió del reality a solo unos días de la gran final. / Especial

¿Quiénes llegan a la gran final?

Con la salida de Brianda, la última semana de La Casa de los Famosos México 2026 queda definida con los habitantes que consiguieron su pase a la final. Entre quienes ya habían asegurado su lugar se encuentran Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir y Gema Garoa.