El Tianguis del Pulque y la Cerveza 2026 tendrá una edición especial inspirada en el Día de Muertos./ IA

La edición especial por Día de Muertos llegará a Tlatelolco con pulque, cerveza artesanal, mezcal, hidromiel, sotol, gastronomía y productos de emprendimientos nacionales

Los festejos por Día de Muertos comenzarán desde los primeros días de octubre en la Ciudad de México con una opción para quienes buscan probar bebidas tradicionales y comida mexicana. El Tianguis del Pulque y la Cerveza 2026 regresará con una edición temática que reunirá a productores y emprendimientos durante dos días en Tlatelolco.

La cita está programada para el sábado 3 y domingo 4 de octubre, cuando el Centro de Convenciones Tlatelolco abrirá sus puertas de 12:00 a 20:30 horas. La entrada tendrá un precio de 30 pesos por persona, de acuerdo con la información difundida sobre el encuentro.

Pulque, cerveza artesanal y gastronomía mexicana formarán parte de la celebración en Tlatelolco./ Pixabay

¿Qué podrás encontrar en el Tianguis del Pulque y la Cerveza?

Quienes recorran el recinto encontrarán principalmente pulques y cervezas artesanales, pero la variedad de bebidas será más amplia. También se contempla la presencia de mezcal, hidromiel y sotol, por lo que habrá alternativas para conocer diferentes productos elaborados en México.

La gastronomía será otra de las protagonistas. Entre las opciones anunciadas se encuentran tacos, quesadillas, tostadas, cochinita pibil y garnachas, además de propuestas gourmet y charcutería. Por tratarse de una edición relacionada con Día de Muertos, tampoco faltarán dos clásicos de la temporada: pan de muerto y atole.

El recorrido irá más allá de la comida y las bebidas. Dentro del tianguis habrá espacios destinados a arte, diseño y moda, donde distintos emprendimientos ofrecerán productos y accesorios, incluidos artículos que pueden utilizarse para decorar una ofrenda, preparar la casa para las festividades o complementar algún disfraz.

El evento reunirá bebidas tradicionales, comida, arte y emprendimientos nacionales durante dos días./ Pixabay

¿Dónde será el Tianguis del Pulque y la Cerveza 2026?

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Tlatelolco, localizado en Manuel González 171, colonia San Simón Tolnahuac, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El recinto dispone de estacionamiento, aunque este servicio tiene un costo adicional.

Para quienes prefieran llegar en transporte público, una de las alternativas es utilizar la Línea 3 del Metro y descender en Tlatelolco. Otra posibilidad es llegar mediante la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metrobús y continuar a pie hasta el recinto.

Con esta edición, el Tianguis del Pulque y la Cerveza se suma a la agenda de actividades que comenzarán a darle ambiente de Día de Muertos a la capital desde principios de octubre.