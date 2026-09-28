La Ley Federal de Protección al Consumidor contempla casos en los que puedes revocar tu consentimiento y solicitar la devolución de un pago

Cancelar un contrato o pedir la devolución de un pago puede convertirse en un problema cuando existen dudas sobre las condiciones acordadas con un proveedor. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda que la legislación mexicana contempla mecanismos para proteger a las personas consumidoras cuando se presentan determinadas irregularidades en una compra o contratación.

La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece situaciones en las que una persona puede solicitar la cancelación de un contrato y, dependiendo del caso, recuperar el dinero que entregó. Por ello, antes de iniciar cualquier trámite es importante revisar las condiciones pactadas y conocer los plazos establecidos por la ley.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece plazos para revocar el consentimiento./especial

¿Cuándo se puede cancelar un contrato?

De acuerdo con la información proporcionada por Profeco, una persona consumidora puede solicitar la cancelación cuando existen situaciones como el incumplimiento de las fechas de entrega, las características o las condiciones ofrecidas por el proveedor. También pueden considerarse casos relacionados con deficiencias en la calidad del producto o servicio y la presencia de cláusulas abusivas.

La dependencia señala que el artículo 56 de la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla la posibilidad de revocar el consentimiento sin responsabilidad alguna dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrega del bien o a la firma del contrato, según corresponda.

Conservar contratos y comprobantes puede ayudar durante una reclamación./istock

Este plazo es importante porque la revocación no significa que cualquier contrato pueda cancelarse en cualquier momento sin consecuencias. La posibilidad de recuperar el dinero dependerá del tipo de operación, las condiciones pactadas y de que la solicitud se realice dentro del periodo correspondiente.

Por ello, antes de firmar un documento o aceptar las condiciones de un servicio, Profeco recomienda revisar cuidadosamente lo establecido por el proveedor. También es importante identificar las políticas relacionadas con cancelaciones, devoluciones y reembolsos, ya que estos documentos pueden ser necesarios si posteriormente surge una inconformidad.

¿Cómo solicitar la revocación de un contrato?

La persona consumidora debe comunicar al proveedor su decisión de cancelar la operación. Profeco recomienda realizar esta solicitud por escrito o mediante correo electrónico, de manera que quede constancia de la fecha en que se presentó la petición. También es importante conservar todos los documentos relacionados con la operación. Entre ellos pueden encontrarse contratos, recibos, comprobantes de pago, correos electrónicos y cualquier comunicación intercambiada con el proveedor.

La documentación puede resultar fundamental para demostrar que la solicitud de cancelación fue presentada dentro del plazo establecido. Además, permite acreditar las condiciones que fueron ofrecidas al momento de contratar el producto o servicio. Profeco recomienda revisar las condiciones específicas de cada operación antes de solicitar el reembolso. Si existe alguna duda sobre los términos de la cancelación, es preferible aclararla con el proveedor y conservar evidencia de las respuestas recibidas.

¿Cuándo deben devolverte el dinero?

La información difundida por Profeco señala que, después de los cinco días hábiles posteriores a la firma del contrato y dentro de los primeros 10 días hábiles sin que se haya prestado el servicio, el proveedor está obligado a reintegrar el monto pagado. Cuando se trate de un producto, la persona consumidora deberá realizar la devolución correspondiente conforme al caso. Por esta razón, no basta con solicitar verbalmente la cancelación: es importante conservar pruebas tanto de la operación como de la petición realizada al proveedor.

Los recibos, comprobantes de pago, contratos y mensajes pueden ayudar a acreditar la relación entre ambas partes y demostrar que la persona consumidora realizó el trámite correspondiente.

¿Qué debes revisar antes de firmar?

Antes de aceptar cualquier contrato, Profeco recomienda leer detenidamente todas las condiciones y no limitarse a revisar únicamente el precio. También es importante conocer las políticas de cancelación, devolución y reembolso que establece el proveedor.

Antes de firmar, Profeco recomienda revisar las condiciones de cancelación y reembolso./istock

Otro aspecto que debe considerarse es verificar que el proveedor esté establecido en México. La información proporcionada por Profeco también recomienda evitar firmar documentos redactados en un idioma que la persona consumidora no domine, ya que es fundamental comprender aquello a lo que se está dando consentimiento.

Las condiciones del contrato deben ser claras y comprensibles. Si alguna cláusula resulta confusa o difícil de entender, lo recomendable es solicitar una explicación antes de firmar y asegurarse de conocer las obligaciones que se están adquiriendo.