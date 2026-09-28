¿Dónde pagan mejor? Estos son los estados con los salarios más altos de México

Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco encabezan la clasificación de entidades con mejores ingresos para trabajadores de tiempo completo / Especial

Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco encabezan la lista de entidades con mejores ingresos para trabajadores de tiempo completo; conoce cómo quedó el ranking de competitividad estatal

Encontrar un empleo formal, contar con un ingreso suficiente y tener oportunidades para crecer profesionalmente son condiciones que no están disponibles de la misma manera en todas las regiones de México.

La Ciudad de México se mantiene en la cima. La capital conserva el primer lugar del ranking general del Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO / Pixabay

Mientras algunas entidades cuentan con mejores condiciones laborales y tienen mayor capacidad para atraer talento e inversión, otras enfrentan problemas como elevados niveles de informalidad, menor escolaridad promedio y dificultades para generar empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el salario promedio de los trabajadores de tiempo completo es de 11 mil 548 pesos mensuales a nivel estatal.

Ranking general del Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO / IMCO

Las diferencias entre entidades están relacionadas con aspectos como la preparación académica de la población, la existencia de actividades productivas con mayor valor agregado, la infraestructura disponible y el nivel de formalidad laboral.

¿En qué estados se gana mejor?

De acuerdo con el índice, Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco ocupan las primeras posiciones entre los estados con mejores condiciones para trabajar.

Baja California Sur encabeza la lista de mejores salarios / Pixabay

Baja California Sur mantiene el primer lugar y registra el ingreso promedio mensual más alto para trabajadores de tiempo completo, con 16 mil 472 pesos.

Por su parte, la Ciudad de México avanzó tres posiciones para colocarse en el segundo lugar, con un ingreso promedio de 16 mil 078 pesos mensuales.

Jalisco también avanzó cinco posiciones y se ubicó en el tercer lugar de esta clasificación.

Durante la presentación del índice, Valeria Moy, directora general del IMCO, explicó que el análisis contempla a las 32 entidades federativas mediante 53 indicadores, organizados en seis subíndices.

El estudio lleva por título “Los pilares de la nueva economía” y señala fortalezas relacionadas con Infraestructura y Talento, factores considerados relevantes para aprovechar el crecimiento de la inteligencia artificial y posicionarse en la geoeconomía.

CDMX encabeza el ranking general de competitividad

La clasificación de las entidades con mejores condiciones para trabajar no debe confundirse con el ranking general del Índice de Competitividad Estatal.

En esta medición, la Ciudad de México mantiene el primer lugar respecto al resultado anterior, mientras que otras entidades registraron movimientos importantes.

El ranking general quedó de la siguiente manera:

Ciudad de México : conserva el primer lugar.

Querétaro : avanza cuatro posiciones y ocupa el segundo sitio.

Nuevo León : mantiene la tercera posición.

Coahuila : sube tres lugares y llega al cuarto puesto.

Baja California Sur : desciende tres lugares y queda en el quinto sitio.

Jalisco : cae dos posiciones y ocupa el sexto lugar.

Yucatán : avanza tres sitios y llega al séptimo puesto.

Aguascalientes : baja tres lugares y se coloca en el octavo.

Quintana Roo : avanza 12 posiciones y alcanza el noveno lugar.

San Luis Potosí : sube dos sitios y ocupa el décimo puesto.

Tamaulipas : asciende cuatro lugares y se ubica en la posición 11.

Sonora : baja tres puestos y queda en el sitio 12.

Campeche : avanza seis posiciones y llega al lugar 13.

Nayarit : sube ocho sitios y ocupa el puesto 14.

Chihuahua : desciende siete lugares y se coloca en el sitio 15.

Guanajuato : baja tres posiciones y queda en el lugar 16.

Baja California : cae seis lugares y ocupa el puesto 17.

Tlaxcala : desciende un sitio y se ubica en el lugar 18.

Estado de México : sube cuatro posiciones y llega al puesto 19.

Colima : baja dos lugares y se coloca en el sitio 20.

Hidalgo : cae siete posiciones y ocupa el lugar 21.

Durango : baja dos sitios y queda en el puesto 22.

Sinaloa : desciende siete lugares y se ubica en la posición 23.

Tabasco : avanza un puesto y llega al lugar 24.

Veracruz : sube una posición y ocupa el sitio 25.

Puebla : baja dos lugares y se coloca en el puesto 26.

Chiapas : avanza cinco posiciones y llega al lugar 27.

Zacatecas : mantiene el lugar 28.

Morelos : baja dos sitios y queda en el puesto 29.

Michoacán : desciende una posición y ocupa el lugar 30.

Oaxaca : baja un lugar y se ubica en el puesto 31.

Guerrero: ocupa la posición 32 después de descender un sitio.

La informalidad laboral continúa como uno de los retos / Pixabay

¿Qué distingue a los estados con mayor competitividad?

Para el IMCO, una característica de los estados que presentan mayor competitividad es que cuentan con mercados laborales predominantemente formales.

Nuevo León y Coahuila registran niveles de informalidad laboral cercanos al 33%, mientras que el promedio estatal es de 54.6%.

En cuanto a educación, Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur concentran un promedio de 35.3% de población adulta con educación superior, frente al promedio estatal de 27.1%.

Las cinco entidades también alcanzan 11.2 años de escolaridad, mientras que el promedio estatal es de 10.1 años.

El estudio relaciona estos indicadores con la capacidad de los estados para generar y atraer talento de calidad.

Por otro lado, Quintana Roo, Nayarit y Campeche registran los mayores avances en sofisticación productiva. Estas tres entidades incrementan entre 12.7 y 26.9 puntos su índice de complejidad económica en sectores de innovación.

Ante este panorama, el IMCO plantea que impulsar actividades con mayor valor agregado representa una vía para mejorar la competitividad de las entidades.

Persisten retos en empleo formal, seguridad e ingresos propios

A pesar de que 26 estados incrementaron su población con educación superior y 30 mejoraron sus niveles de escolaridad, únicamente cinco registraron un aumento en el crecimiento del empleo formal registrado ante el IMSS.

El crecimiento promedio del empleo registrado pasó de 0.4% a −0.9%, mientras que la informalidad laboral permanece en 54.6%, según los resultados del índice.

La seguridad también representa un reto. El estudio señala que 29 entidades redujeron su tasa de homicidios; sin embargo, solamente 27.4% de la población adulta se siente segura y la cifra negra alcanza 92.9 por ciento.