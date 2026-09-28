¿Te toca aguinaldo antes de diciembre? Estos son los trabajadores que lo reciben primero

Aunque la ley establece una fecha límite para el pago del aguinaldo, algunos trabajadores y pensionados pueden recibir esta prestación desde noviembre; conoce quiénes entran en este grupo

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores mexicanos durante los últimos meses del año. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, quienes laboran bajo el régimen privado deben recibirlo antes del 20 de diciembre, con un mínimo equivalente a 15 días de salario.

Sin embargo, existen trabajadores y pensionados que pueden disponer de este dinero antes de que llegue diciembre. En 2026, entre ellos se encuentran pensionados del ISSSTE, determinados pensionados del IMSS y algunos trabajadores del sector público, mientras que en las empresas privadas el adelanto depende de cada empleador.

El sector privado tiene como fecha límite el 20 de diciembre para entregar el aguinaldo./@isa_figueroa

¿Quiénes reciben primero el aguinaldo en 2026?

Los pensionados y jubilados del ISSSTE tienen contemplada la primera parte de su aguinaldo durante la primera quincena de noviembre de 2026. El resto de la prestación se entrega posteriormente, conforme al calendario correspondiente.

También están los pensionados del IMSS que pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocido como Ley 73. Para ellos, el aguinaldo corresponde a una mensualidad de la cuantía de su pensión y se paga durante noviembre.

Algunos pensionados del IMSS tienen derecho a recibir aguinaldo anual./@isa_figueroa

¿Los trabajadores de empresas privadas reciben el aguinaldo en noviembre?

En el caso de los trabajadores del sector privado, la fecha límite establecida por la ley es el 20 de diciembre. El patrón debe entregar al menos 15 días de salario por un año completo de trabajo, o la parte proporcional cuando la persona no haya laborado todo el año.

No obstante, una empresa puede decidir adelantar el pago de esta prestación, por ejemplo, durante noviembre. En este caso, no se trata de un adelanto general establecido para todos los trabajadores, sino de una decisión que depende de las políticas de cada empresa.

Los pensionados del ISSSTE recibirán la primera parte de su aguinaldo durante noviembre../@isa_figueroa

¿Y los trabajadores del Gobierno?

Los trabajadores del sector público federal también tienen derecho al aguinaldo conforme a las disposiciones laborales y presupuestarias que les correspondan. La fecha de un posible adelanto debe sujetarse a las disposiciones establecidas para cada ejercicio.