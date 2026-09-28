Las Becas del Bienestar mantienen sus registros abiertos durante los últimos días de septiembre./@isa_figueroa

En el mes de octubre traerá nuevos periodos de inscripción a los Programas del Bienestar; conoce quiénes pueden solicitar los apoyos y cuánto dinero entrega cada uno

Los Programas del Bienestar mantienen diferentes periodos de registro durante el año para incorporar a nuevos beneficiarios. Para octubre de 2026, uno de los principales apoyos que tendrá un nuevo periodo de ingreso será Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni tienen empleo.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de ingreso durante octubre de 2026./@pixabay

Mientras tanto, algunas Becas del Bienestar se encuentran en los últimos días de registro durante septiembre. Entre ellas están la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, cuyos registros tienen como fecha límite el 30 de septiembre.

El programa ofrece un apoyo de 9 mil 582 pesos mensuales a sus beneficiarios./@pixabay

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro en octubre

El 1 de octubre comenzará un nuevo periodo para que jóvenes de 18 a 29 años puedan incorporarse a Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa ofrece capacitación durante 12 meses en empresas, negocios o centros de trabajo participantes.

Durante 2026, las personas beneficiarias reciben un apoyo de 9 mil 582 pesos mensuales, además de contar con seguro médico del IMSS durante su participación. El programa está dirigido a jóvenes que no estudian y no tienen empleo.

La Beca Benito Juárez entrega mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato público./@pixabay

¿Qué becas todavía tienen registro?

Las personas interesadas en las Becas del Bienestar todavía pueden realizar algunos trámites antes de que termine septiembre. La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez entrega mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato público.

Para estudiantes de educación superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5 mil 800 pesos bimestrales, mientras que la Beca Gertrudis Bocanegra proporciona mil 900 pesos bimestrales para transporte a universitarios de instituciones públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas.